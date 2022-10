Buscan a un menor por apuñalar presuntamente a otro en un instituto de Águilas

Un menor de 14 años ha resultado herido al ser apuñadado en la espalda con un arma blanca presuntamente por otro, también menor de edad, en el instituto Alfonso Escámez de Águilas (Murcia), según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

El herido ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez, en Lorca, con pronóstico reservado. No obstante, fuentes cercanas al caso han apuntado que la víctima no ha perdido en ningún momento el conocimiento y que su vida no corre peligro.

El presunto autor del apuñalamiento ha sido identificado, aunque aún no se ha procedido a su arresto porque ha huido del lugar. Una vez arrestado, el menor pasará a disposición de la Fiscalía de Menores, según han confirmado desde la Benemérita.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado que los hechos han tenido lugar en un aula del instituto durante el cambio de clase, entre la primera y la segunda hora, y que están relacionados con una pelea iniciada fuera del centro educativo.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 9.28 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido varias llamadas que indicaban que un menor precisaba ayuda sanitaria urgente tras ser apuñalado con un cuchillo dentro del centro educativo.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, que ha atendido al menor y después lo ha trasladado al hospital.

El Observatorio de la Convivencia Escolar de la Región de Murcia trabaja en este asunto junto a la dirección y el departamento de Orientación del centro.

ANPE lamenta suceso de Águilas y reclama a Educación más recursos

El sindicato educativo ANPE ha lamentado este lunes la agresión de un menor a un compañero de clase en un instituto de educación secundaria de Águilas y reclama a la Consejería de Educación más recursos para mejorar la convivencia escolar.

Según este sindicato, el apuñalamiento acontecido hoy se suma a otras agresiones físicas que también han ocurrido en el ámbito educativo recientemente, además de las denuncias que llegan al Sindicato y que tienen que ver con agresiones verbales y ciberacoso.

Por ello desde ANPE requieren a la Consejería que active todos los recursos necesarios para hacer frente a este problema de convivencia que se vive diariamente en las aulas de la Región.

"En nuestros centros se ha disparado la puesta en marcha de protocolos y actuaciones que tiene que ver con el deterioro que sufre la convivencia en los centros", añade, y urge a la necesidad de formación y apoyo al profesorado para que disponga de las herramientas necesarias para actuar en función de las situaciones que se puedan producir con el alumnado y sus familias, así como la realización de campañas por parte del Observatorio para la Convivencia Escolar, cuyo objetivo principal sea el de concienciar a las familias y en definitiva a la sociedad ante esas conductas.

Por otro lado, ANPE demanda la contratación de más profesionales educativos como Orientadores y Psicólogos que cuentan con una formación específica y que actualmente se encuentran desbordados en los centros.