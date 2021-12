BRMU facilita la consulta de las publicaciones digitalizadas de acceso restringido de la Biblioteca nacional

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) da un paso más en la labor de conservación y difusión del patrimonio bibliográfico publicado en línea, al facilitar la consulta de las publicaciones digitalizadas de acceso restringido de la Biblioteca Nacional de España (BNE). La preservación de este patrimonio corresponde de manera compartida a la Biblioteca Nacional y a las comunidades autónomas, encargadas de seleccionar las publicaciones objeto de depósito.

El acceso a estos contenidos en línea solo puede llevarse a cabo desde la sede física de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas autonómicas que se hayan incorporado a este proyecto, pasando así a constituirse como centros de conservación. La Biblioteca Regional de Murcia se ha sumado recientemente al proyecto y aparece en el listado de estos centros recogido en la página web de la BNE: http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoWeb/CentrosConservacionCCAA/index.html.

El acceso a los contenidos se realiza a través de un visor seguro que impide las descargas ilegales, con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual que afectan a las publicaciones.

Los usuarios de la BRMU tienen así acceso al Archivo de la Web Española, un proyecto para la recolección y conservación de sitios web (albergados en el dominio .es, así como en otros dominios y subdominios genéricos .com, .edu, .gob, .org, .net, etc.).

Este proyecto arrancó en 2009 y hasta la actualidad se han llevado a cabo más de diez recolecciones masivas del dominio .es, y 95 recolecciones selectivas. Se han recolectado, en total, más de 300 millones de URL únicas. La Biblioteca Regional de Murcia ha colaborado en la recopilación de la información generada en Internet relativa al coronavirus. Asimismo, ha participado en las recopilaciones llevadas a cabo con motivo de eventos concretos como las Elecciones Generales del 2019 y las Elecciones Locales y Autonómicas del mismo año. Desde febrero de 2017 se sigue colaborando en el mantenimiento de la recolección diaria de prensa autonómica.

Este servicio resultará de especial interés a los usuarios que deseen consultar ejemplares de prensa que no son de libre acceso. La Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la Asociación de Medios de Información, ofrece a los centros de conservación de las bibliotecas de las comunidades autónomas el acceso a todo el archivo histórico de la prensa diaria en formato digital, que consta de 294 cabeceras.

Este sistema da también acceso a los más de 80.000 libros electrónicos de la Biblioteca Nacional de España y de las bibliotecas autonómicas constituidas como centros de conservación de las comunidades autónomas.

La Biblioteca Regional ha habilitado un puesto para el acceso a estos contenidos en la planta baja, junto a la hemeroteca. Desde este ordenador, por tanto, se puede acceder a la colección de los sitios web archivados, a los libros electrónicos recibidos por Depósito Legal y a la prensa diaria.

La Biblioteca ha recolectado 740 páginas web (incluyendo blogs, cuentas de redes sociales, etc.), con lo que figura entre las comunidades autónomas con mayor número de páginas aportadas. Las páginas web no se recolectan de manera automática, sino que se catalogan con una descripción, que incluye título, materia y palabras clave, entre otros elementos. La colección de la Región abarca todo el acervo cultural murciano, desde la historia, la etnografía, la música, la gastronomía, el medio ambiente, el deporte, la ciencia, el arte o la literatura. Esta colección, por tanto, se configura como el ‘fondo regional’ de las páginas web.