Borrego: "Sánchez vuelve a castigar a la Región convirtiéndola en la comunidad con menos inversión del país"

La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha denunciado este viernes que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "ha vuelto a castigar a la Región convirtiéndola en la comunidad con menos inversión del país, concretamente más del 33% menos con respecto al año anterior".

Borrego ha manifestado que la Región es la comunidad autónoma "más perjudicada" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 porque "se alejan de la gente, son irrealistas y mentirosos. Además ha insistido en que "son los presupuestos que castigan al empleo, al emprendimiento y que no ayudan a que la inflación afecte lo menos posible a las familias", ya que "no se ha hecho prácticamente nada de 2022".

"Frente a eso, el Gobierno de Sánchez ha anunciado en estos PGE un aumento de 144 millones para los altos cargos, casi un 20% más que respecto al año pasado, y lo hacen en el peor momento, cuando peor lo está pasando la gente en este país", ha manifestado la parlamentaria 'popular'.

Con respecto al Mar Menor, "no se prevé ningún proyecto, solo la compra de terrenos", según ha indicado Borrego, quien ha señalado que el pasado año, el Gobierno de España anunció más de 200 millones de euros para el ecosistema "y no se ha ejecutado nada".

Frente a esto, la dirigente del PP ha destacado que el Gobierno regional ha invertido en el Mar Menor: "Lo ha demostrado durante este verano, y es que ha mejorado la calidad del mar gracias a las inversiones y al trabajo del Gobierno de la Región de Murcia", ha instado Borrego.

Por su parte, el senador Juan María Vázquez ha denunciado que "lo que no está en los presupuestos es un cuento y este es el peor cuento posible de la historia para la Región de Murcia", por lo que esto va a provocar "quedarnos aislados y a la cola del crecimiento".

En esa línea, ha destacado que "hay partidas que estaban en los presupuestos desde el año 2022, que no se han ejecutado, y vuelven a aparecer del mismo modo o, incluso, han desaparecido en el 2023".

Del mismo modo, Vázquez ha destacado que "queremos que el Gobierno central se involucre con hechos y cifras que no están en los presupuestos". Al igual que "en otras actuaciones de otras comunidades autónomas se define muy bien la partida presupuestaria con nombre y apellidos y las cantidades, exigimos que del mismo modo se defina la partida presupuestaria con la palabra Mar Menor y las cantidades que va a asignar", ha denunciado el senador, para añadir que "no vale que se escondan detrás de partidas generalistas como se hizo el año pasado, que al final no hubo inversión".

Por ello, ha señalado que "somos la gran olvidada de los presupuestos para el año 2023", y ha añadido que la única lectura positiva que hace es que "estos presupuestos van a ser los últimos del Gobierno de Sánchez y, por tanto, está Región tendrá pronto los que merece".