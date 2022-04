La Biblioteca Regional participa por primera vez en el Warm Up

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), a través de su sección de Comicteca, formará parte por primera vez del festival Warm Up Estrella de Levante, que se celebra los días 29 y 30 de abril en Murcia.

La Comicteca BRMU se ha convertido en un referente en la promoción de la cultura a través del cómic y la ilustración en sus múltiples conexiones con otros ámbitos creativos. Por eso, en esta edición del consolidado festival musical contará con una carpa en la que se acogerán diversas actividades sobre la cultura ‘underground’ y alternativa.

Algunas de las actividades que se desarrollarán en la carpa correrán a cargo del colectivo Zorroclocos e Lobos, que durante los últimos años ha programado mercadillos alternativos en los que creadores de fanzines y diversas propuestas artísticas han distribuido sus creaciones. El Premio Nacional de Cómic, Diego Corbalán (Magius), ha sido uno de los principales dinamizadores de este colectivo, una cantera necesaria para la experimentación y la práctica de la filosofía del DIY (Do it yourself), al que la Comicteca BRMU ha prestado tradicionalmente su apoyo, al ser uno de los primeros centros nacionales en contar con una fanzinoteca, espacio que se conforma como el corazón ‘underground’ de la Comicteca BRMU.

En el espacio de la Comicteca BRMU en el festival se desplegará un mural de grandes dimensiones sobre el que el artista Javier Espinosa dibujará en directo, con interacción del público. El artista aguileño ha creado un universo creativo rápidamente reconocible en el que su pasión por el mundo submarino está muy presente. Sus murales con fuerte componente marítimo recrean las formas más surreales de los océanos en un estilo que lo entronca con la psicodelia de los años 60.

Desde la carpa de la Comicteca BRMU también se distribuirán gratuitamente más de 10.000 máscaras de figuras de la música pertenecientes a su campaña #VivenenlaBRMU. Los asistentes al festival podrán ‘posturear’ a sus anchas con los rostros de David Bowie, Amy Winehouse, Prince, Elvis Presley, Raffaella Carrá o Lola Flores y compartirlo en sus redes con el hashtag #BRMUfestival. En el reverso de las caretas, códigos QR servirán para dar difusión a la oferta cultural de la BRMU.