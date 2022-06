Bernabé: "Jamás podrán detener la voluntad, el afán y el compromiso del PP por recuperar el Mar Menor"

El senador del PP Francisco Bernabé se ha dirigido este martes a la ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, al señalar que "ustedes podrán querer aburrirnos y hasta hundirnos políticamente utilizando el Mar Menor, pero jamás podrán detener la voluntad, el afán y el compromiso del Partido Popular por recuperarlo".

Bernabé ha pronunciado estas palabras en el marco de una pregunta formulada por su grupo sobre si el Gobierno tiene previsto llevar a cabo actuaciones inmediata en el Mar Menor, durante la sesión de control al Gobierno.

"No nos haga más de plañidera por los peces muertos y haga su trabajo evitando que se mueran, porque si no va a pasar a la historia como la sepulturera del Mar Menor, como la ministra de medio ambiente que no movió ni un dedo por salvar de la ruina a la joya ecológica, social, turística y pesquera", ha indicado el 'popular'.

El senador murciano ha recordado a la vicepresidenta que esta es la cuarta vez que pregunta por la laguna salada en la Cámara Alta. "La triste realidad es que ustedes no quieren arreglar el Mar Menor y lo único que pretenden es sacar rédito político de esta situación buscando hacerle daño al Partido Popular", ha comentado.

"Trescientos millones es el coste para las obras del Plan de Vertido Cero que arreglarían el problema, cortando de raíz los vertidos de nitratos, tanto de aguas superficiales como subterráneas", ha esgrimido Bernabé, a lo que ha añadido que "ese Proyecto lo dejó aprobado el Gobierno del PP en 2018 e incluso usted lo validó ambientalmente en 2019", ha dicho Bernabé.

Asimismo, ha defendido que el presidente de laRegión, Fernando López Miras, ha ofrecido dinero para ello y la respuesta de la ministra, el pasado mes de noviembre, fue, según el PP, "que no era cosa suya", tras lo que se ha preguntado "¿qué ha hecho desde entonces? Absolutamente nada. Ocho meses en los que nos ha demostrado que su palabra no tiene ningún valor", ha acusado a Ribera.

"¿Por qué no hace usted lo mismo que hicieron los Gobiernos del PP cuando los desastres medioambientales del Prestige y Aznarcóllar, que declararon las obras de emergencia y pusieron 1.200 millones de euros encima de la mesa?, ha concluido Bernabé.