Ballesta: “Ya estamos pensando en el homenaje a Carlos Alcaraz”

José Ballesta asegura en COPE que se siente partícipe “del inmenso orgullo que hoy se percibe en las calles de la capital murciana, con todo el mundo luciendo una amplia sonrisa. Un elemento de explosión de todos los murcianos”.

El primer edil de Murcia ha destacado que cuando nos preguntan en cualquier parte del mundo sobre nuestra procedencia “ahora ya decimos que somos de dónde Carlos Alcaraz”.

También ha recordado que con anterioridad Alcaraz ya estuvo en el ayuntamiento como una promesa, tras haber ganado algunos torneos en categoría infantil o benjamín. “Yo le decía que estudiara, que conocía a sus profesores y que me pasaban detalles de sus estudios. Él me dijo que sí, que estudiaba. En otra ocasión vino con un peinado un poco raro y le dije que por aquí no volviera a aparecer con esa pinta”.

En relación al futuro recibimiento en el consistorio, Ballesta asegura que “no queremos presionar, estamos a disposición de la familia y de su calendario. Será cuando ellos puedan pero queremos que sea una cosa que nos dé tiempo a organizarla para que toda Murcia pueda participar de esa alegría”.