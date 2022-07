El Ayuntamiento de Murcia aprueba el Plan de Saneamiento

El ayuntamiento de Murcia ha aprobado hoy, con los votos favorables de PSOE, Cs y Podemos, un plan de saneamiento para hacer frente al remanente negativo de tesorería de 28,9 millones de euros acumulado de los ejercicios 2020 y 2021 en un plazo de cinco años con medidas relacionadas con la inspección fiscal y venta de terrenos principalmente.



El plan ha sido defendido por el concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca (PSOE), que ha recordado las grandes cifras del proyecto, que fue presentado este pasado martes en rueda de prensa y debatido en comisión informativa por los concejales.



El plan, ha señalado, deriva de la imposibilidad de aplicar las medidas contempladas en la Ley de Bases de Régimen Local por lo abultado de la cuantía del remanente y la obligación de liquidarlo en un año, algo que será imposible dado que este 2022 se prevén 20 millones más en gastos que en 2021 solo derivados del aumento de la factura de la luz, las nóminas de los funcionarios, la revisión de precios de los contratos vigentes y las competencias de transportes.



Por ello, Lorca ha insistido en la obligación de poner en marcha “por responsabilidad” este plan de saneamiento, que prevé hasta 2026 ingresos por valor de 22 millones de euros procedentes de una intensificación de la inspección fiscal; 10 millones por la venta de terrenos municipales; 8 millones por reducción de los excesos de financiación afectada, o 5 millones del ajuste de los precios de licitación de contratos, entre otras partidas.



El vicealcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez (Ciudadanos), ha defendido que el plan se base en “propuestas objetivas” que dependen únicamente del “trabajo y profesionalidad” de los técnicos y responsables políticos, al tiempo que ha lamentado que la mala gestión durante la anterior legislatura haya llevado a la situación actual.



Por su parte, el portavoz municipal de Podemos, Ginés Ruiz, ha considerado que el abultado remanente negativo de tesorería obliga a adoptar este plan, que ha apoyado, si bien ha pedido para próximos ejercicios “ir más allá” y analizar por qué continúan creciendo los gastos del capítulo 1 (Personal) y al mismo tiempo también los derivados de los servicios externalizados, por lo que ha pedido una revisión y racionalización en esos contratos.



Desde la oposición, el concejal del PP Eduardo Martínez-Oliva ha lamentado que el plan tiene un marcado carácter político y no técnico en el que se tacha “a muchos murcianos de defraudadores” al considerar que la recaudación puede subir en 22 millones aumentando esas inspecciones.



Tampoco ha considerado que se vayan a alcanzar los ingresos previstos por la venta de suelo, porque no se ha producido ninguna en los últimos años, y ha tachado de “estéticas” otras propuestas incluidas en el proyecto, como la congelación de los sueldos de los cargos públicos.



Oliva ha reconocido que es necesario un plan de saneamiento, pero no éste, ha dicho, y ha planteado que se pongan en marcha medidas de ahorro energético, de revisión de los grandes contratos o de racionalización de gastos de personal sin tocar los sueldos.



En la misma línea, la edil de Vox Inmaculada Ortega ha señalado que el plan de saneamiento está “inflando” las previsiones de ingresos para mantener el gasto en lugar de optar por su racionalización y reducción como medida clave para hacer frente al remanente.



En su opinión, el impulso de la inspección fiscal no generará más ingresos, puesto que en épocas de crisis económica como la actual la recaudación tributaria baja por la imposibilidad de muchos contribuyentes de hacer frente a esas cargas.



Además, ha lamentado que el equipo de Gobierno no comenzara a trabajar antes para equilibrar las cuentas, dado que cuando llegaron al poder tras la moción de censura de marzo de 2021, ha dicho, ya conocían el remanente negativo del año 2020, de 17 millones de euros, al que no hicieron frente.