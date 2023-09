El Ayuntamiento llega a un acuerdo con Telefónica para tener teléfono mientras licita el servicio

El Ayuntamiento de Murcia ha llegado a un acuerdo con la compañía Telefónica para que esta siga prestando el servicio de telefonía móvil durante los próximos meses, mientras se saca de nuevo a licitación ese contrato, caducado desde el verano de 2021.



Así lo ha comunicado el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la Junta de Gobierno local, en la que se ha dado luz verde a ese acuerdo, que tendrá una dotación económica de 740.000 euros para los próximos seis meses.



Guillén ha explicado que se trata de una medida in extremis para evitar que el Ayuntamiento se quedara sin suministros de teléfono fijo y móvil, puesto que la concesión caducó en el verano de 2021 y ni siquiera se habían comenzado los trámites para redactar el nuevo contrato.



Desde entonces, el servicio había estado funcionando mediante una “prórroga en precario sin contrato”, puesto que no había opción a una prórroga como tal del contrato anterior.



El actual equipo de Gobierno ha iniciado ya la redacción del nuevo contrato pero, hasta que este sea adjudicado, se ha llegado al actual acuerdo para que el servicio pueda tener continuidad.



No obstante, el mismo no está al cien por cien garantizado a partir del próximo 1 de octubre, cuando entrará en vigor el nuevo contrato de suministro de datos, adjudicado al final de la pasada legislatura a la empresa Orange.



Guillén ha lamentado que no se acompasara la licitación de ese servicio de datos con la del contrato de telefonía, puesto que para este último depende del primero.



Además, las empresas operadoras son diferentes en ambos servicios, lo que también dificulta la gestión.



La nueva operadora de datos, ha explicado, debe cambiar todo el sistema que soporta los datos y esos trabajos no están concluidos ni está garantizado que lo estén el 1 de octubre, cuando dejará de operar la anterior adjudicataria, por lo que ha calificado de “crítica” la situación, dado que el Ayuntamiento podría quedarse sin servicio de datos y, por consiguiente, también sin telefonía.



Esto afecta no solo a servicios como la atención ciudadana, y salas de policía local o bomberos, también a cámaras de seguridad, semáforos, alumbrado, etcétera.



En cualquier caso, ha insistido en que las negociaciones con la compañía son constantes y ha confiado en poder tener una solución para esta situación y evitar el bloqueo.



La Junta de Gobierno ha adjudicado también en su sesión de hoy el contrato de suministro de energía eléctrica, que prestará Iberdrola, por un montante total de 22 millones de euros para el plazo de un año.



El contrato se divide en dos lotes: uno de 14 millones de euros para el alumbrado exterior (alumbrado público, fuentes, bombeos, semáforos o contenedores, entre otros), y otro de 8 millones para el alumbrado de instalaciones interiores de los edificios municipales, colegios, escuelas infantiles, viviendas sociales, recarga vehículos eléctricos y otros eventos diversos.



Guillén ha recordado que este servicio estuvo al borde de ser cortado durante los pasados meses de julio y agosto, ya que el Ayuntamiento adeudaba cerca de 4 millones de euros a la anterior adjudicataria, Nexus.



El Ayuntamiento llegó a un acuerdo con esa empresa y ha abonado ya más de 3 millones de euros, mientras que la otra parte se hará a través de los presupuestos de 2023, aprobados este pasado lunes 18.