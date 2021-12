El Ayuntamiento impulsa los primeros presupuestos participativos de su historia

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, acompañado por el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, el concejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública, Juan Fernando Hernández, la concejala de Salud y Transformación Digital, Esther Nevado, y el portavoz del grupo municipal Podemos, Ginés Ruiz Maciá, ha presentado este miércoles el proyecto 'Murcia Decide' gracias al cual los vecinos de barrios y pedanías podrán determinar en qué se invierten 5.300.000 euros.

Serrano ha explicado que "esta iniciativa es una muestra de que este Equipo de Gobierno trabaja de la mano de los vecinos, no de espaldas a ellos. Queremos que colaboren en aportar proyectos responsables y que mejoren la calidad de vida de los murcianos, estableciendo así una nueva forma de relación entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal".

"Desarrollamos, con voluntad de permanencia, la figura de los presupuestos participativos como un proyecto propio, de carácter innovador, que dé voz a la ciudadanía y con carácter transversal implicando a todas las concejalías", ha añadido Serrano.

De esta forma, se destinará la cantidad de 5.300.000 euros de diferentes remanentes de inversiones con los que cuenta el Ayuntamiento y de los presupuestos 2022 a esta convocatoria, presupuesto que será redistribuido, por un lado, para actuaciones de ámbito municipal y, por otro lado, entre los 8 distritos municipales.

Mediante este proceso los vecinos del municipio de Murcia incorporan sus propuestas y opiniones para definir el destino de una parte de los recursos públicos municipales de inversiones para el ejercicio 2022.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Próximamente se desarrollará una campaña informativa en medios de comunicación y en redes sociales. En el mes de enero se abrirá la fase de presentación de propuestas en la que cualquier persona empadronada en Murcia mayor de 16 años, puede presentar hasta tres propuestas de proyectos de gasto, tanto para todo el municipio como para algún distrito.

Los proyectos se presentan a través de la web creada para esta iniciativa 'www.murciadecide.es' o en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia. Esta fase se extenderá durante tres semanas.

Las propuestas de proyectos de inversión han de dirigirse a cubrir objetivos de mejora de los distritos, tanto por intervenciones de nueva ejecución o sobre deficiencias localizadas en los mismos. Por lo que las inversiones pueden ser obras, tanto nuevas, como de rehabilitación.

Serían, por lo tanto, proyectos planteables, la creación de nuevas infraestructuras --urbanización, viales, aceras, pasos a distinto nivel, señalización vial, mobiliario urbano, alumbrado, parques, zonas ajardinadas, árboles y jardineras, fuentes e hidrantes, alcantarillado--; la reposición de infraestructuras --adecuación de solares, remodelación de viales y de su señalización, reforma de alumbrado, remodelación de parques, zonas verdes, reforma de fuentes y estanques--; la construcción o reforma de edificios --centros de día, centros de mayores, centros atención personas sin hogar, centros de servicios sociales, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas, polideportivos, centros de enseñanza, escuelas de música, promoción y gestión de vivienda de protección pública-- y aplicaciones informáticas, propiedad intelectual --desarrollo de aplicaciones, web--.

Las inversiones no son actividades como programas culturales o fiestas ni servicios, como podría ser la petición de más personal para Servicios Sociales, ni tampoco subvenciones.

MEDIO MILLÓN PARA CADA DISTRITO

El Ayuntamiento de Murcia dispondrá de 5.300.000 millones de euros para estos presupuestos participativos que serán distribuidos entre las actuaciones elegidas de la siguiente forma: 1.300.000 euros para actuaciones de ámbito municipal en inversiones financieramente sostenibles y 4.000.000 euros para actuaciones de ámbito de zona destinados a inversiones financieramente sostenibles distribuidos en 500.000 euros por cada distrito

Los 5.300.000 euros que están destinados a presupuestos participativos son totalmente independientes del capítulo de inversiones con los que cuenta cada Junta Municipal y que seguirán gestionando las mismas como hasta ahora.

ESTUDIO DE VIABILIDAD

La valoración de las propuestas de proyectos de inversión se realizará en un único proceso que consta de dos fases y que durará seis semanas.

La fase 1 incluye la validación de las propuestas de proyectos de inversión. Tras la presentación de las propuestas, el Equipo técnico municipal de presupuestos participativos realizará un proceso de validación de las propuestas realizadas, para verificar que todas ellas cumplen con los requisitos establecidos en las presentes bases reguladoras.

La fase 2 recoge la viabilidad jurídica, técnica y/o presupuestaria de las propuestas de proyectos de inversión. Las propuestas que se hayan validado en la fase anterior, pasarán a ser estudiadas por la Comisión Técnica municipal de Evaluación de presupuestos participativos que será la encarga de emitir informe sobre su viabilidad jurídica, técnica y/o presupuestaria.

Serán motivos de desestimación no ser un proyecto de inversión; no ser competencia municipal; que para su ejecución sea necesario implicar a otras administraciones públicas; que el ámbito de actuación sea de carácter supramunicipal; que su coste aproximado supere la partida presupuestaria objeto de los presupuestos participativos o que no se respete el principio de igualdad y no discriminación en su formulación, entre otros.

VOTACIÓN CIUDADANA

El proceso de votación ciudadana de las propuestas de proyectos de inversión se extenderá durante tres semanas, y está abierto a todas las vecinas y los vecinos de Murcia, independientemente de su nacionalidad, mayores de 16 años y empadronados en el municipio.

Cada persona podrá ejercer su voto sobre las propuestas que le gusten más y crea que mejoran el bien común y redundan en una mayor calidad de vida en el municipio o en su distrito. La votación de los presupuestos se realizará previo registro, de forma digital a través de la plataforma web 'Murcia Decide' desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Además, se habilitarán puntos de votación con acceso a Internet con apoyo presencial a las personas que quieran votar.

El resultado final de proceso se obtendrá, una vez finalizada la votación, ordenando todas las propuestas de cada distrito por votos, así como las propuestas del municipio en su conjunto y seleccionando las propuestas desde la más votada hasta la última.

Si salen seleccionadas dos propuestas incompatibles entre sí (por la intervención a llevar a cabo o porque empaten en número de votos, no quedando presupuesto para realizar las dos), se ejecutará aquella que haya tenido un mayor número de apoyos o, en última instancia, la que se haya registrado primero en la plataforma web.