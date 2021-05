El Ayuntamiento exige financiación autonómica para asumir las líneas de autobús a pedanías

La concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso, y el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, han ofrecido una rueda de prensa para informar de la situación actual del transporte en el municipio.

El Ayuntamiento recibirá el próximo 3 de diciembre las competencias del transporte interurbano, el que conecta Murcia con las pedanías, "pero la Comunidad Autónoma ya nos ha anunciado que no nos va a ofrecer ninguna compensación económica", ha explicado Fructuoso.

La concejala ha insistido en que "el plan de transporte elaborado por el anterior Equipo de Gobierno es totalmente inviable si la administración regional no financia parte del coste. Nos hemos encontrado con que, a 9 meses vista del 3 de diciembre, no se había reflejado ni presupuestaria ni técnicamente en ningún proyecto la concesión de las líneas interurbanas".

Según los cálculos realizados, "asumir las líneas que unen Murcia y pedanías supone un coste adicional para el Ayuntamiento de Murcia de entre 8 y 10 millones de euros que, en la situación económica actual, es prácticamente imposible de conseguir", ha indicado Lorca.

El concejal ha continuado explicando que "al igual que este ayuntamiento ha financiado con 40 millones competencias autonómicas, ellos están obligados ahora a asumir una parte del coste de este servicio público de los murcianos".

Fructuoso ha añadido que "la directora general de Movilidad, Marina Munuera, nos comunicó en una reunión mantenida ayer martes que no nos pueden dar esa financiación por cuestiones legales cuando en otros municipios de España sí la reciben".

"No se pueden excusar en que la legalidad no lo permite porque existen cauces y vías para poder financiar el transporte público municipal como ha hecho el Gobierno de España colaborando con más de 51 millones de euros con las entidades locales por la caída de ingresos en 2020 de los operadores del servicio de transporte público como consecuencia del COVID-19. Hay que tener voluntad política y hasta el momento nos han demostrado que en el Gobierno regional no la hay", ha indicado la concejala.

A pesar de todo ello, los concejales han querido enviar un mensaje de tranquilidad a los murcianos asegurando que "este ayuntamiento está trabajando de forma decidida para que ningún vecino de pedanías se quede sin autobús el próximo 3 de diciembre. El Equipo de Gobierno presidido por el Alcalde Serrano tiene entre sus objetivos principales la mejora del transporte público y de la calidad de vida de los residentes en las pedanías".