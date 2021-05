El Ayuntamiento se enfrenta a la mayor crisis económica de su historia por los convenios de la zona Norte

El concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, y el concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para informar "con absoluta transparencia de la problemática surgida con los convenios urbanísticos de la zona norte porque afecta a todos y cada uno de los ciudadanos directamente".

Enrique Lorca ha explicado que "en el ejercicio presupuestario de 2020 nos hemos encontrado 17 millones de euros de déficit de tesorería, 21 millones de euros de inversiones no financiadas porque no se autorizaron los créditos debido al retraso en la aprobación del presupuesto, 121 millones de euros en saldo de dudoso cobro y 40 millones de competencias autonómicas que asume el Ayuntamiento de Murcia sin recibir un euro de la Comunidad Autónoma. Pues todo esto no es nada si lo comparamos con la situación a la que se puede ver abocado el Ayuntamiento por la dejadez, la mala gestión y la irresponsabilidad del equipo de Ballesta y sus antecesores, en la tramitación de los convenios de la zona norte".

"Es una auténtica espada de Damocles, ya que podría suponer que el Ayuntamiento tenga que afrontar una deuda superior a los 125 millones de euros", ha apuntado Andrés Guerrero que ha añadido que "se nos deja posiblemente la mayor crisis económica que este Ayuntamiento haya tenido que afrontar en toda su historia, nacida de una gestión nefasta, especulativa, megalómana y desleal hacia todos los murcianos y murcianas".

En concreto se trata de siete convenios totalmente distintos y, por ello, los distintos servicios municipales estudiarán ahora la situación técnica y jurídica de cada uno a fin de determinar la solución más viable.

Para ello, se pedirán todos los informes jurídicos necesarios y el estado de las cuentas. "Todo el equipo de Gobierno está trabajando ya en encontrar las distintas soluciones con el fin de que estas malas decisiones y la mala gestión anterior no perjudiquen a los murcianos. Esperamos que esta misma semana podamos encontrar la forma de resolverlo".

"Como objetivo marcado tras la moción de censura, seremos absolutamente transparentes e informaremos a los ciudadanos de cada paso y de cada posible solución", ha explicado Guerrero.