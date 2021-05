El Ayuntamiento apoya la campaña para recoger 200.000 kilos de alimentos

El Alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha presentado hoy la campaña ‘200.000 kilos contra el hambre' acompañado por el vicepresidente del Banco de Alimentos del Segura (Basmur), José García-Galbis Marín. Serrano ha mostrado la total disposición del Ayuntamiento "a seguir trabajando para ayudar a todos los vecinos y vecinas del municipio a salir de la pobreza y la exclusión".





El Banco de Alimentos del Segura (Basmur) necesita 200.000 kilos de alimentos para poder entregarlos a las personas más necesitadas, cuyas necesidades se han visto incrementadas debido a los estragos socio económicos provocados por la pandemia por Covid-19.

"La llamada del Banco de Alimentos es una constatación drámatica de que conviven con nosotros vecinos y vecinas que están en una situación de vulnerabilidad, abocados a una pobreza que no se merecen y a una exclusión injusta", ha recalcado Serrano.

Serrano ha explicado que "desde el mismo momento en que me planteé entrar en política y formar parte de la Corporación ésta es la gente por la que quiero trabajar, las personas que más me preocupan, a las que queremos rescatar y ayudar a recuperar su bienestar. No seremos una sociedad justa, ni equilibrada ni podremos plantearnos progreso ni avances si dejamos a nuestros vecinos atrás".

En la Región de Murcia, Basmur dona alimentos a más de 55.000 personas en riesgo máximo de pobreza. Por ello, plantea la posibilidad de hacer una compra virtual en el mercado solidario a través de la web www.basmur.org, o una aportación por Bizum (código 00922). Con lo recaudado, Basmur atenderá las necesidades de las personas en riesgo de pobreza o de exclusión social a través de las entidades benéficas.

"Esta campaña es necesaria y trabajaremos codo con codo para alcanzar el reto que propone. Espero que la generosidad que identifica a la gente de esta tierra permita lograr 200.000 kilos y muchos más contra el hambre. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para ayudar a todos nuestros vecinos y vecinas a salir de la pobreza y la exclusión", ha concluido Serrano.