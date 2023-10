Asociación Internacional de Ocio Nocturno se personará en la causa si se confirman "irregularidades"

Spain Nightlife y la Asociación Internacional de Ocio Nocturno han asegurado que, de confirmarse la situación "irregular" de las discotecas calcinadas en la zona de Las Atalayas, en Murcia, solicitarán comparecer en la causa como acusación popular.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Spain Nightlife y de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, Joaquim Boadas, ha señalado que, "según parece", las discotecas afectadas por el incendio "no contaban con la oportuna licencia y, además, tenían una orden de cierre que no habían acatado".

En caso de confirmarse todo ello, ha afirmado que la Asociación Internacional de Ocio Nocturno se personará en la causa como acusación popular.

"Porque no podemos permitir que, después de todo el trabajo que estamos haciendo como sector, invirtiendo en seguridad y en calidad, ahora vengan determinados empresarios a destruir todo y echar por el suelo el prestigio del sector de ocio nocturno", según Boadas.

Todo ello, ha añadido, "al margen de, evidentemente, sesgar vidas inocentes de personas que no sabían que ese local no contaba con las licencias oportunas".

"Es algo que nosotros no podemos permitir", según Boadas, cuya Asociación no solo condena que los locales no contaran con la oportuna licencia, sino que, además, actuará personándose como acusación popular en el procedimiento judicial que "seguramente se instruirá por 13 presuntos delitos de homicidio imprudente".

De hecho, ha señalado que la Asociación también se ha personado en otros procedimientos judiciales por hechos graves que han ocurrido en discotecas o en sus inmediaciones.





Ha criticado que este hecho "daña gravemente el prestigio y la imagen del sector del ocio nocturno". "No estamos dispuestos a que determinados empresarios echen por tierra la labor que estamos haciendo desde hace diez años, invirtiendo y promoviendo la seguridad y la calidad en espacios de ocio nocturno", ha concluido.





Boadas ha explicado que su Asociación cuenta con unos 800 empresarios asociados de toda España: en Valencia, Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía.





En este aspecto, Spain Nightlife y la Asociación Internacional de Ocio Nocturno han recordado que el último incidente similar a este con víctimas "se produjo en el año 2015 en la discoteca Colectiv de Bucarest (Rumanía), mientras se celebraba en su interior un espectáculo pirotécnico ilegal, siendo que su interior además no se encontraba ignifugado".





"Los propietarios de dicho establecimiento fueron detenidos y juzgados por delitos de homicidio imprudente, lesiones y daños en la propiedad", han manifestado.





En cuanto a España se refiere, han señalado que el último incendio ocurrido en una discoteca española con víctimas mortales "se remonta al año 1990, cuando un incendio ocurrido en la discoteca Flying de Zaragoza causó 43 víctimas mortales".





"Siete años antes, el incendio ocurrido en la discoteca Alcalá 20 de Madrid dejó un balance de 82 víctimas mortales. Los titulares de dichos establecimientos fueron juzgados y condenados por delitos de homicidio imprudente y lesiones", han concluido.