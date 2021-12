La Asamblea decide retirar la reforma del Estatuto de Autonomía

La Asamblea Regional ha decidido retirar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso con los 24 votos a favor del PP y los expulsados de Ciudadanos y Vox. Por contra, los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos han decidido ausentarse de la votación como protesta por lo que consideran un "atropello democrático".

Diego Conesa, portavoz del Grupo Socialista, acompañado por sus compañeros de filas, y Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, de Ciudadanos, se han negado a entrar a la sesión extraordinaria, si bien la portavoz de Podemos, María Marín, sí que ha tomado la palabra en el Pleno para defender su enmienda a la totalidad, pero no ha votado.

Durante su intervención, Marín ha indicado que PP y los expulsados de Vox y Ciudadanos han dado "otro golpe al crédito de nuestras instituciones", como ocurrió, ha dicho, con "la compra de voluntades de diputados" tras la presentación de la moción de censura o con la "reforma exprés de la ley del Presidente".

Para la portavoz de la formación 'morada', el Parlamento murciano "se ha convertido en la camarilla de un servicio de un presidente regional sin ningún escrúpulo", ha indicado Marín, tras asegurar que la credibilidad de la institución "cotiza a niveles de bono basura".

Ha señalado que el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía fue aprobado en 2019, "pero desde entonces la Región, el país y el mundo han cambiado una barbaridad". En este sentido, ha citado la pandemia y sus efectos en la sanidad o la educación, así como la "crisis institucional" provocada por "el transfuguismo" .

La parlamentaria de Podemos ha señalado que, con su "maniobra", PP y los diputados expulsados cometen "un disparate, una ilegalidad y un atropello" que el dirigente de la formación 'morada', Javier Sánchez Serna, va a "tratar de parar en el Congreso".

Por su parte, Conesa ha afirmado que el PP, los "tránsfugas" de Cs y los expulsados de Vox "están convirtiendo a la Región de Murcia en una república bananera y han vuelto a secuestrar la Asamblea Regional".

"No sé dónde está la Constitución para el PP y sus aliados tránsfugas, no sé qué concepto de la unidad nacional y del papel que representan las Cortes Generales, pero sí sabemos las grandes mentiras y falacias que están utilizando para hacer este secuestro", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que "absolutamente todos" los estatutos de autonomía, cuando han pasado por el Congreso de los Diputados, han sido revisados.

El portavoz socialista ha señalado que, por toda esta "desvergüenza" y esta "cacicada" del PP y sus aliados, el Grupo Parlamentario Socialista no ha participado en este pleno. "Dudamos de la legalidad de las decisiones que se han adoptado", según Conesa, quien ha reprochado que "el PP, los tránsfugas de Ciudadanos y los expulsados de Vox están provocando que haya una democracia de pésima calidad, legislando solo para sus intereses y usando las instituciones para su propio beneficio".

Ha recordado que la reforma del Estatuto se aprobó por unanimidad en la Asamblea la legislatura pasada y que cualquier cambio que se vaya a hacer en el Congreso requiere de una mayoría cualificada de tres quintas partes. "Aquí el PP, con 16 diputados y la voluntad comprada de otros 7 diputados está alterando la democracia y no llega a esa mayoría cualificada de tres quintas partes", ha zanjado.

Finalmente, Conesa ha indicado que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado a los Servicios Jurídicos de la Asamblea un informe jurídico sobre este asunto.

"LO HAN INTENTADO MODIFICAR POR LA PUERTA DE ATRÁS"

El portavoz del Grupo Parlamentario Liberal, Francisco Álvarez, ha recordado que el 1 de abril de 2019 salió de la Asamblea por unanimidad de los 45 diputados la reforma del Estatuto, "que ahora alguien, por la puerta de atrás, ha intentado modificar sin la mayoría del parlamento autonómico".

Por su parte, Juan José Liarte, diputado expulsado de Vox, ha indicado que si bien el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región contiene planteamientos políticos que son "frontal y profundamente contrarios" a lo que opina su partido, su grupo "no puede dejar de reconocer" que el documento "obtuvo un amplísimo consenso" en 2019.

Para Liarte, la postura de PSOE y Ciudadanos es consecuencia del "rencor" de sendos partidos para "tratar de obtener venganza por el fracaso de la moción de censura" que ambos presentaron para desbancar al PP del Ejecutivo regional el pasado marzo.

"PSOE, CS Y PODEMOS HAN VUELTO A SER DESLEALES"

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha criticado la ausencia del PSOE considerando que los ciudadanos esperan de sus representantes políticos "que defiendan sus ideas y el interés general, aunque estén en minoría y sea para perder una votación".

"Tras estas últimas semanas en las que el PSOE no ha participado en determinadas votaciones, creía que ya había visto hacer el ridículo todo lo posible pero hoy Diego Conesa se va a ir del Grupo Parlamentario Socialista haciendo el mayor de los ridículos", según Segado, quien ha exclamado: "vaya servicio está prestando en sus últimos días".

En este sentido, ha mostrado su esperanza en que todos estos diputados que tenían hoy la obligación de estar en el parlamento autonómico "tengan la decencia de devolver parte del sueldo que hoy no se están ganando".

"Estamos hoy aquí porque Conesa y Martínez Vidal no han asumido sus fracasos", según Segado. En su opinión, con esta maniobra habrían "consumado una traición" porque "han querido adulterar el Estatuto e introducir regulaciones en él que en ningún otro estatuto se regula".

A su parecer, "querían tomar el control de la Asamblea con los votos de ERC y de Bildu, no con los votos de esta Región". "No podemos permitir que del Congreso salga un Estatuto falseado", según Segado. En su opinión, "esta Región necesita políticos honestos, y no una banda de cuatreros capaces de ponerse en manos de la peor calaña política para hurtar".

Como portavoz y representante de los grupos que proponen la iniciativa, Segado ha afeado a la portavoz de Podemos que finalizara su discurso que "daba igual lo que dijera la Constitución" y que dijera que "ya se iban a encargar ellos que esta resolución no se tramite en Madrid".

"Pues ya le digo yo a Marín y a Sánchez, que ha dicho que se va a encargar personalmente de que esto no prospere, que tengan mucho cuidado con las decisiones arbitrarias que adoptan", según el 'popular', quien ha recordado que "adoptar decisiones injustas a sabiendas de que lo son está en el Código Penal, se llama prevaricación".

Ha recordado que el Estatuto de Castilla-La Mancha que fue enmendado por el PP porque "ponía fecha de caducidad al trasvase" y el PP en Madrid "no iba a permitirlo". Para que no se pudiera blindar la continuidad del trasvase, ha señalado que el PSOE de Castilla-la Mancha retiró el Estatuto y lo sacó adelante exclusivamente con la mayoría de los votos de las Cortes de C-LM. "Es exactamente lo mismo que nosotros vamos a hacer aquí", según Segado.

"CÚMULO DE DESPROPÓSITOS"

Los dos diputados de Ciudadanos en la Asamblea regional, Juan José Molina y Ana Martínez Vidal, han querido expresar rechazo a la actitud "antidemocrática" del Partido Popular y mostrar su oposición a la retirada del Estatuto y "al cúmulo de despropósitos al que están sometiendo al resto de parlamentarios que sí respetamos las instituciones y el marco democrático, y a los ciudadanos de esta región".

"Queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo a las prácticas dictatoriales de un PP que hace meses que perdió el norte y es incapaz de respetar las reglas de la democracia", ha señalado la diputada Ana Martínez Vidal. "Vivimos en una dictadura encubierta de unos pocos que solo miran por sus intereses personales", ha aseverado.