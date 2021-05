Arroyo: "Cuando hay problemas, el PP es el partido que genera estabilidad y responde con gestión"

La vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha afirmado que los resultados de Madrid y las encuestas que acercan a Casado a La Moncloa "demuestran que los españoles prefieren al PP para resolver las crisis". "Cuando hay problemas, el PP es el partido que genera estabilidad y responde con gestión", ha dicho en una reunión con afiliados celebrada este lunes en El Batel y a la que ha asistido el secretario general del PPRM-PP, José Miguel Luengo.

Arroyo considera que "son buenas noticias que nos inyectan ilusión y nos motivan aún más a seguir trabajando por Cartagena", y ha respaldado ante los afiliados del PP el pacto de Gobierno de la presente legislatura, que "antepone el interés de Cartagena y da estabilidad para encarar la recuperación económica que debe llegar tras la pandemia".

La vicealcaldesa ha recordado que los firmantes de pacto "antepusieron el interés general a cualquier ambición personal". Algo, dice, que "solo supo entender el PP; en el resto, los candidatos sufrieron represalias y ajustes de cuentas".

Por su parte, el secretario general del PP en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, afirma que "es evidente que el PP de Cartagena representa el proyecto más sólido y el que genera más confianza en este momento tan complejo".

Este encuentro con afiliados del PP de Cartagena continuando la ronda de reuniones que está manteniendo con todas las juntas locales para "dinamizar e impulsar toda la estructura del PP para avanzar en el proyecto de reunificación del centro derecha", ha contado también con la asistencia del presidente del PP de Cartagena, Joaquín Segado.

Luengo, que ha dicho que en unos días la familia del PP celebrará la presidencia en el Ayuntamiento de Cartagena, ha puesto en valor "el ejemplo del Gobierno de Cartagena en el que ha primado el interés de la ciudad, por encima de cualquier otro".

"El PSOE no lo entendió así y echó de sus filas a Castejón y a los concejales, a pesar de que los socialistas han tenido cintura para pactar con Bildu, Podemos y los independentistas, pero no han sabido entender que no era viable el entendimiento con el candidato de Movimiento Ciudadano, condenado por actitudes violentas", ha asegurado el secretario general del PPRM.

Durante la junta directiva se ha abordado el "cambio de ciclo en España" tras conocer las encuestas que consolidan al PP, a lo que Luengo ha remarcado que en este cambio de rumbo "fue determinante la chapuza de moción de censura que perpetró el PSOE desde Madrid".