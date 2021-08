Arrancan las obras de restricción del tráfico en San Nicolás

La concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso, han visitado esta mañana la calle San Nicolás y su entorno donde han comenzado las obras de restricción del tráfico.

Según las previsiones los trabajos, que se están ejecutando en verano para provocar las mínimas molestias posibles, se extenderán hasta finales de septiembre.

La concejala ha explicado que los vecinos pueden solicitar el permiso de acceso a partir del 1 de septiembre a la zona comprendida por las calles San Nicolás, Calle Antonio Segado del Olmo, Callejón Brujería, Calle Aistor, Plaza José Maria Bautista Hernández, Calle Cortés, Calle Julián Calvo, Calle Riquelme y Calle San Benito.

Tendrán derecho a la obtención de la autorización de acceso a esta zona restringida los vehículos, los vehículos de propietarios o arrendatarios de la vivienda, usuarios de plazas de garaje no residentes: propietarios o arrendatarios, titulares de locales de negocios o actividades y organismos o entidades oficiales con plaza de garaje y sede en las calles afectadas.

Los requisitos a cumplir y documentación a aportar junto con la solicitud disponible on-line en sede electrónica www.murcia.es o presencial en las oficinas del Registro General, serán los siguientes:

Residentes: Copia del Documento Nacional de Identidad, Volante de empadronamiento, Copia del IBI o referencia catastral o documento que acredite ser titular de la vivienda, para los no propietarios de vivienda copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la cesión de uso de la misma, y copia del permiso de circulación del vehículo, o en caso de no ser titular del mismo, copia del documento que acredite la cesión de uso del mismo.

Usuarios de garaje no residentes: Copia del Documento Nacional de Identidad, copia del IBI o referencia catastral o documento que acredite ser titular del garaje, para los no titulares del garaje, copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la cesión de uso del mismo y copia del permiso de circulación del vehículo, o en caso de no ser titular del mismo, copia del documento que acredite la cesión de uso del mismo.

Titulares de locales de negocio o actividad: Certificado de la Agencia Tributaria de situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el que figure el domicilio de la actividad que será coincidente con el entorno, acreditación de la relación laboral del conductor del vehículo con el negocio o local y su Documento Nacional de Identidad, copia del IBI, o referencia catastral o documento que acredite la titularidad del local, en caso de no ser titular del local, copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la cesión de uso del mismo, copia del permiso de circulación del vehículo, o en caso de no ser titular del mismo, copia del documento que acredite la cesión de uso del mismo. En estos casos solo se podrá obtener una autorización por local de negocio, ampliable a dos si se acredita además el uso de garaje.