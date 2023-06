Arranca la Semana del Grupo Social ONCE

El Grupo Social ONCE Región de Murcia ha organizado un conjunto de actividades con motivo de su 'Semana', que arrancarán este lunes y que incluye un Túnel de los Sentidos, en el que los participantes experimentarán todo un circuito de experiencias provistos de antifaces, para ponerse en la piel de personas invidentes, así como rutas de senderismo para todos, teatro a ciegas y una exposición de material adaptado.

Actividades bajo el lema 'Contigo transformamos vidas' que ha presentado este lunes en rueda de prensa María Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia; acompañada de Miriam Pérez, directora general de Personas con Discapacidad del IMAS; y el jefe del departamento de Coordinación, Talento y Sostenibilidad de la delegación territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Fidel Molina.

El objetivo de estas actividades, que concluirán este sábado, es que la sociedad murciana "conozca de primera mano la labor que desarrolla el Grupo Social ONCE en favor de las personas con ceguera o discapacidad visual".

Así, Lajarín ha animado a toda la sociedad a participar en estas actividades para dar a conocer "quiénes somos" en la Región. Y es que, ha dicho, "alrededor de 2.600 personas ciegas son afiliadas y apoyan este proyecto", que cuenta, además, con más de 800 agentes vendedores que "reparten ilusión" cada día.

Por su parte, la directora general de Personas con Discapacidad del IMAS ha reafirmado la apuesta del presidente en funciones Fernando López Miras de que Murcia sea "la comunidad más inclusiva de la historia".

Las actividades dan comienzo este lunes en Cartagena, donde se desarrollará la obra de teatro 'Yerma', de Federico García Lorca, interpretada por actores ciegos o con discapacidad visual a cargo de la compañía Asociación de Teatro Entretelas. Será a las 18.00 horas, en el salón de actos de la ONCE en Cartagena.

Mientras que este martes, en Lorca se desarrollará una Jornada de Puertas Abiertas, en la que se podrá visitar una exposición de material adaptado que las personas ciegas utilizan en su vida diaria para su educación, formación, ocio, nuevas tecnologías adaptadas; en definitiva, conocer qué hace a nivel educativo y de servicios la ONCE. Será en la Agencia de la ONCE de Lorca, de 10.30 a 13.30 horas.

Además, las localidades de Mula y Pliego tendrán un desayuno ese mismo día; así como La Unión este miércoles. Junto con Mazarrón y Puerto de Mazarrón el jueves, disfrutarán del proyecto 'La ONCE en tu localidad'.

El miércoles, día 14, Molina de Segura acogerá actividades de la Semana del Grupo Social ONCE con la ruta de senderismo 'Conoce nuestros rincones', en la que participarán personas afiliadas y trabajadores de la ONCE. Será de 10.30 a 13.30 horas, partiendo de la Plaza de la Cerámica y habrá un almuerzo.

Los libros serán los protagonistas este jueves día, 15. A las 11.00 horas tendrá lugar un streaming con la Delegación de la ONCE en la Región para presentar el libro 'Minuto 116', de Jesús Boluda del Toro, en el salón de actos de la ONCE en Cartagena; y a las 18.00 horas, se presentará 'La luna sobre los molinos', libro de la periodista cartagenera afiliada a la ONCE Anna Hernández, en el mismo lugar.

En Torre Pacheco, a las 18.30 horas, tendrá lugar la 'Marcha Solidaria Inclusiva' para conocer el Grupo Social ONCE. Será en la Agencia de dicha localidad, con la participación de personas afiliadas a la organización y trabajadores.

Y ya en Murcia, también el jueves, tendrá lugar la 'Gala de las Capacidades', en la que se expondrá la actividad realizada en los talleres de Animación Sociocultural de la ONCE. Será en la Delegación de la ONCE, a las 18.30 horas.

Para terminar la Semana del Grupo Social ONCE, este viernes personas ciegas representantes de los Cuerpos de Seguridad de Cartagena y quienes lo deseen podrán experimentar en el Túnel de los Sentidos un circuito donde vivirán diversas experiencias sensitivas privándoles del sentido de la vista, mediante antifaces. Esta actividad se desarrollará desde las 11.00 horas, en la Plaza Héroes de Cavite, frente al Ayuntamiento.

Y a las 18.00 horas, en la sede de la ONCE, se celebrará la 'Gala de las Capacidades', en la que se expondrá la actividad realizada en los talleres de animación sociocultural.

Finalmente, el sábado, día 17, de 11.00 a 13.30 horas, las personas afiliadas a la ONCE y los trabajadores del Grupo Social ONCE disfrutarán de diversas actividades, como una visita al Museo Tiflológico Aeronáutico de San Javier, otra al Museo de la ciudad de San Javier y de la parroquia de San Francisco Javier y una visita al Paseo de Los Narejos.

El acto institucional que pondrá fin a la Semana del Grupo Social ONCE en la Región de Murcia tendrá lugar el sábado, en Torre Pacheco, con una comida de hermandad en el Restaurante Acuario, que contará con la presencia de Imelda Fernández, vicepresidenta de la ONCE, y representantes de diversas instituciones de la Región.