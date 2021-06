Analizan la influencia del Covid en la cadena de suministro en un congreso internacional liderado por UPCT

Cómo influye el coronavirus en la cadena de suministro o cuáles son los retos de la digitalización de la cuarta revolución industrial son algunos de los temas que analizarán los 250 investigadores que participan en el XXX Congreso ACEDE, organizado por la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa.

La UPCT es la anfitriona de este encuentro, cuyo lema es 'Organizaciones 4.0: Sostenibilidad y Conocimiento' y que se inaugura el próximo lunes.

Durante este encuentro científico, patrocinado por Hidrogea, Navantia y Caja Rural Central, los expertos presentarán los nuevos sistemas de gestión de las organizaciones ante el reto de la Industria 4.0.

"Plantearán cómo combinar la protección del medio natural con la generación de nuevo conocimiento en la era digital, como única opción para que las empresas crezcan y puedan hacer frente a los nuevos retos y la competencia con otros países", indica la presidenta del congreso, Ino Martínez, profesora del área de Organización de Empresas de la UPCT.

Dmitry Ivanov, profesor en la Berlin School of Economics and Law, abordará 'La sostenibilidad en la cadena de suministro 4.0', junto a la profesora Josefa Mula Bru, de la Universidad Politécnica de Valencia.

'La desconexión digital', otro tema vinculado a la industria 4.0, lo analizará Carmen Sánchez Trigueros, de la Universidad de Murcia. Y el profesor de la UPCT Djamil Kahale expondrá 'los retos de la digitalización de los puestos de trabajo en la cuarta revolución industrial'.

En las sesiones plenarias del congreso participan técnicos y expertos de diferentes universidades. La programación incluye una sesión de editores en la que participan editores de prestigiosas revistas como British Journal of Management, International Journal of Management Reviews y Business Research Quarterly.

El análisis sobre la gestión de la cadena de suministro durante la pandemia del SARS-CoV-2, lo expondrá Thomas Choi, de la Arizona State University el próximo martes, a las 17:00 horas.