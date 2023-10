Amiga de desaparecidos dice estuvo a punto de ir pero desistió porque tiene hija pequeña

Leonela Mendoza, de Ecuador, ha dicho este lunes a los periodistas en la zona próxima a los incendios de las discotecas Teatre y Fonda Milagros que es amiga de dos de los desaparecidos y que estuvo a punto de ir con ellos, pero decidió no hacerlo porque tiene una niña muy pequeña



Comentó que a la Fonda Milagros, donde han aparecido 13 cadáveres calcinados, ha ido muchas veces a sus reservados y comentó que el incendio se debió extender más "porque todo era cosas de bambú y de madera".



A su amiga Tania al parecer la han reconocido por las huellas dactilares, pero a su otro amigo, John, todavía no se sabe nada y sigue en la lista de desaparecidos porque según lo que han dicho a algunos cadáveres no les reconocen ni por las huellas y tienen que hacer pruebas de ADN.



"Íbamos a salir unas amigas y yo cuando entonces digo, a veces pasan las cosas por algo, no hemos salido porque hubiéramos estado ahí también pero al final dijimos que no porque tenemos hijas y ahí es cuando uno se para a pensar y dices, joder, hubiera estado ahí", manifestó.



Cuando supo lo ocurrido vivió "un shock total. El grupo de la fiesta de cumpleaños era otro diferente al de sus dos amigos.