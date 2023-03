Alessia Martegiani y Di Fulvio Trio llegando el domingo al auditorio Víctor Villegas

El Auditorio Regional Víctor Villegas, adscrito al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), ofrece el próximo domingo, a las 12:00 horas, un concierto de Alessia Martegiani y Di Fulvio Trio, una agrupación de vanguardia de las más importantes del panorama internacional, en la que predomina la elegancia instrumental.

El trio está formado por músicos con una sólida preparación y dotados de un equilibrado sentido de la estética musical, que se presenta en interpretaciones intensas y llenas de patetismo.

Maurizio di Fulvio, guitarrista y compositor, es el máximo exponente de esta formación. Considerado por la crítica especializada como uno de los guitarristas más interesantes e innovadores del panorama musical, su carrera viene refrendada por sus trabajos: ‘Sweety notes’ (2000), ‘Mediterranean flavours’ (2003), ‘A flight of fugues’ (2004), ‘On the way to wonderland’ (2007) y ‘Carinhoso’ (2010). Sus obras están impregnadas del jazz negro y latino, además de rock.

La cantante del grupo, Alessia Martegiani, además de su formación contemporánea, se ha especializado en los ritmos y sonoridades de la música brasileña, tanto bossa-nova como samba-cançao. Ha participado en diversos seminarios sobre la improvisación en el jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson, y se diplomó en la Universidad DAMS de Bolonia. Ha llevado a cabo giras en Brasil y toda América Latina.

Ivano Sabatini, contrabajista con una sólida formación, tanto en calidad de solista como de acompañante, su toque sutil crea una atmósfera rica de belleza melódica y gran musicalidad; en cuanto al batería y percusión, Davide Marcone, crea el equilibrio rítmico dentro de la estética musical.

Las interpretaciones de esta agrupación son de una belleza inusual, en ellas conviven la rítmica del jazz & pop songs junto a la elegancia y fascinación del choro brasileiro y la bossa-nova de Jobim.

Las entradas para este concierto se pueden comprar a un precio de 15 euros en la taquilla del Auditorio Víctor Villegas (Tfno. 968343080) en auditoriomurcia.org y bacantix.com.