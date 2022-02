Alejandro Valverde no se cansa de ganar

Alejandro Valverde (Movistar) ha conquistado este sábado la etapa reina de O Gran Camiño, la tercera de esta vuelta a Galicia, y luchará por la carrera en la contrarreloj de este domingo en la localidad lucense de Sarria. Otro murciano en carrera, Rubén Fernández, cae un puesto en la general hasta el cuarto.

El líder, el canadiense Michael Woods (Israel), atacó a Valverde con varios cambios de ritmo en el último puerto de la etapa, pero el murciano aguantó junto al colombiano Iván Sosa, compañero de equipo, y se llevó la victoria al esprín para beneficiarse de la bonificación en meta y quedarse a diez segundos en la general.

Aunque los últimos 50 kilómetros se presentaban decisivos en la etapa que discurrió entre Maceda y Luintra, algunos intentaron jugársela ya en los albores de la prueba con varios intentos de fuga.

Prosperó, inicialmente, la que integraban, después de 30 kilómetros recorridos, seis ciclistas, entre ellos los españoles José Herrada (Cofidis), Carlos Canal (Euskatel), que pasó por casa, Xinzo de Limia, en cabeza de carrera, y Ángel Fuentes (Burgos).

Junto a ellos repitió escapada el estadounidense Stephen Basset y se sumaron el alemán Simon Geschke (Cofidis) y el neerlandés Jetse Bol (Burgos).

A la cabeza de carrera se incorporaron el colombiano Diego Camargo (Education First) y el italiano Davide Bais (Eolo) con el pelotón a 3:30 a 111 kilómetros de meta.

Antes de entrar en el tramo decisivo, la renta se había reducido a 1:50 y siguió bajando hasta ser neutralizados por el pelotón.

Cofidis, con Jesús Herrada y Simon Geschke se quedaron en cabeza de carrera antes de que comenzara la ascensión al Alto de Seragude, donde también lo intentó Movistar con el ritmo de Iván Sosa para llevar con él a Alejandro Valverde y comprobar el estado del líder, el canadiense Michael Woods (Israel).

Se produjo una primera selección, ya que el grupo de Valverde y Woods se quedó en siete ciclistas, pero bajó el ritmo y se amplió a dieciocho. En la meta volante, Movistar jugó sus cartas a la perfección y clavó la táctica. Valverde redujo cuatro segundos su desventaja respecto a Woods, que pasaba a estar a catorce segundos.

Por delante, el tercer y último puerto encadenado, el Alto da Moura, donde el danés Jakob Fulgsan (Israel), marcó el ritmo hasta que su compañero Woods se puso al frente con Sosa y Valverde.

Los tres abrieron unos metros respecto a un segundo grupo con Ion Izaguirre (Cofidis), el ucraniano Mark Padun (Education First) y Igor Arrieta (Kern Pharma).

Valverde aguantó los cambios de ritmo de Woods y se impuso al esprín para recortar otros cuatro segundos a Woods, segundo, y sumar su primer triunfo en O Gran Camiño, el 132 de su carrera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este domingo, O Gran Camiño finalizará con una contrarreloj en la localidad lucense de Sarria con dos zonas rodadoras al inicio y al final, y una intermedia algo más quebrada por carreteras secundarias.

En los últimos siete kilómetros de la etapa, la prueba transcurrirá íntegramente por el Camino Francés.

"Nos salido bien el trabajo"

Tras la victoria el ciclista de Las Lumbreras aplaudió el trabajo de su equipo en la etapa reina de O Gran Camiño, en la que se impuso al canadiense Michael Woods (Israel), con el colombiano Iván Sosa en el podio.



"Salimos a ganar la etapa, luego se puede ganar o no, y nos ha salido bien. Sosa ha hecho un gran trabajo y estamos supercontentos", comentó tras cruzar la línea de meta.



El murciano dedicó la victoria al pueblo ucraniano por "todo lo que está pasando" y también al mánager de Movistar, Eusebio Unzué, que cumple este sábado 67 años.



Valverde, que se benefició de dos bonificaciones, una en una meta volante y otra por ganar, se queda a diez segundos de Woods a falta de la contrarreloj de este domingo en la localidad lucense de Sarria."De momento, estamos contentos. Ha sido una gran vuelta y mañana será lo que Dios quiera. No quiero ponerme mayor presión", apuntó.



El ciclista de Movistar dijo que les aguarda una "crono bonita" para cerrar O Gran Camiño, competición en la que ha enlazado un tercer puesto el primer día, un segundo este viernes en el Mirador do Ézaro y el triunfo de la etapa con final en Luintra.