Alcaraz, el Mar Menor, el AVE y el trasvase centran el Anuario regional de la Prensa 2022

Los triunfos del tenista Carlos Alcaraz, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dota de entidad jurídica al Mar Menor, la llegada del AVE a la comunidad murciana y la planificación hasta 2027 del trasvase Tajo-Segura son los principales temas recogidos por el Anuario 2022 del Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa de la Región de Murcia.



En el acto de presentación celebrado en el Palacio de San Esteban, el director del anuario, Ángel Blasco, ha esgrimido que poner a Alcaraz en la portada ha sido una elección sencilla porque no solo es un deportista de éxito, si no una figura que representa a la Región a nivel nacional e internacional que ayuda a combatir algunos "prejuicios erróneos" de Murcia.



La popularidad del tenista de El Palmar (Murcia) aumentó de manera exponencial en 2022 gracias los triunfos cosechados en el Abierto de Estados Unidos (US Open), los Masters 1000 de Miami y Madrid, y los 500 de Barcelona y Río de Janeiro, que le llevaron a terminar el año como número 1 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).



Asimismo, el Mar Menor volvió a cobrar protagonismo en 2022 debido a la aprobación en el Congreso de una ILP, promovida por el colectivo ecologista Banderas Negras y respaldada por casi 700.000 firmas, que le dotaba de personalidad jurídica y lo convertía en el primer ecosistema de Europa en lograr este reconocimiento.



La laguna salada pasó de ser un ente inerte en términos jurídicos a convertirse en un sujeto con derechos supervisado por tres comités (de Representantes, de Seguimiento y Científico) que velarán por no solo por su protección y conservación, sino también por la de las cuencas vertientes.



Este hito supuso una fuente de inspiración para personas que quería defender ecosistemas de otros países, por lo que los profesores de Derecho Ambiental de la Universidad de Murcia Teresa Vicente y Eduardo Salazar, promotores de la ILP, fueron invitados al acto de celebración del Día Mundial de la Tierra organizado por la ONU en Nueva York: a la Cumbre del Clima, en El Cairo, o a la Conferencia de Diversidad Biológica, en Toronto, entre otros.



Igualmente, la llegada del AVE a Murcia en diciembre fue uno de los grandes acontecimientos del pasado año, aunque no quedó exenta de polémica debido a que no existe un servicio directo con Madrid, puesto que el trayecto más corto, de 2 horas y 45 minutos, hace paradas en Orihuela y Elche (ambas en la Comunidad Valenciana).



Además, el trazado, acordado en 2001 entre el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel y sus homólogos madrileño, manchego y valenciano, dibuja una línea en zigzag que aumenta los tiempos de viaje.



Por otra parte, uno de los temas más noticiosos a la par que controvertidos del 2022 fue el plan de cuenca para el ciclo 2022-2027 del río Tajo que establecía un aumento progresivo de sus caudales ecológicos, que en función de las reservas hídricas y la situación climatológica pueden reducir la cantidad de agua trasvasada al río Segura.



Aunque este plan fue aprobado en enero de 2023 por el consejo de Ministros, la polémica se originó en otoño de 2022 cuando se dio a conocer el borrador, rechazado desde el primer momento por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que alertó de que los recortes de agua supondrían la perdida de 12.000 hectáreas de cultivo, una merma anual en la producción de 122 millones de euros y la perdida de 5.000 puestos de trabajo directo.



A esto hay que sumarle que en noviembre el Consejo de Estado consideró que había incompatibilidades entre los planes del Tajo y el Segura, en concreto entre los caudales ecológicos del primero y el trasvase que recoge el segundo, y cuestionó los criterios y métodos para determinar la cantidad de agua que debía llegar al Levante español.



Además de estos cuatro temas, el anuario recoge otros que van desde el fin de la pandemia, hasta la primera condena judicial de un expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, pasando por la Guerra de Ucrania o el aumento de los precios de los alimentos, la energía o la materias primas.



Por último, el presidente regional, Fernando López Miras, ha valorado la labor de la prensa murciana y ha apuntado que él, "frente a quienes intentar censurar a los periodistas o coartar su independencia", siempre apoyará su labor de narrar la realidad, que espera sea mejor en los próximos años.