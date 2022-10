Alcaraz busca la corona de Djokovic en París-Bercy

El serbio Novak Djokovic, séptimo del mundo, defiende a partir de este lunes el cetro del Masters 1.000 de París-Bercy, en el que regresa a la competición el número 2, Rafael Nadal, y donde Carlos Alcaraz, el precoz número 1, tendrá un importante test para poder acabar el año en la cima del circuito.



Seis veces ganador de este torneo, Djokovic, de 35 años, es el hombre a batir en la pista dura y cubierta de Bercy.



En un año 2022 ensombrecido para él por sus ausencias en dos de los cuatro grandes por no estar vacunado contra la covid (Australia y Estados Unidos), el serbio suma cuatro entorchados este curso, entre ellos Wimbledon y el Masters 1.000 de Roma.



El serbio se medirá en segunda ronda con el vencedor del duelo entre el argentino Diego Schwartzman y el estadounidense Maxime Cressy.



En el camino de "Djoko" podría cruzarse en las semifinales Nadal, quien no guarda un buen recuerdo de Bercy, uno de los dos Masters 1.000 que le faltan por ganar y cuyo mejor resultado fue una final en 2007 perdida ante David Nalbandian.



El español, máximo ganador de Grand Slam (22) después de vencer Roland Garros y Australia este año, ha firmado un segundo semestre de año accidentado tanto por los problemas físicos que le obligaron a retirarse de Wimbledon y el Open de US, como por asuntos personales, como el embarazo de su mujer.



Padre desde el pasado 8 de octubre, Bercy supondrá su regreso a las canchas y una manera de sumar puntos que le permite soñar con acabar el año como número 1. En su debut, se enfrentará al ganador entre el español Roberto Bautista (18) y el estadounidense Tommy Paul (32).



El prodigio Alcaraz, quien a los 19 años fue el más precoz en llegar al número 1 después de vencer en septiembre su primer gran torneo en Estados Unidos, llega a París después de caer en las semifinales de Basilea (ATP 500) ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, el noveno del mundo y uno de los hombres más en forma del circuito.



El murciano, que podría verse las caras en una hipotética final con Djokovic o Nadal, tiene un cuadro especialmente espinoso. En semis, se podría cruzar con el propio Auger-Aliassime o con el ruso Daniil Medvedev, número 4 del mundo.



En los cuartos, podrían ser el polaco Hubert Hurkacz (10) o el ruso Andrey Rublev (8). Y ya en tercera segunda ronda, el italiano Matteo Berrettini, número 14 del mundo.



Su primer rival saldrá del vencedor entre el japonés Yoshihito Nishioka y el ruso Aslán Karátsev. Alcaraz tiene pocos puntos que defender en París, pues el año pasado cayó en tercera ronda. Su objetivo es consolidar su posición para terminar el año como número 1, una vez disputadas las Finales ATP de Turín en noviembre.



El Masters 1.000 de Bercy, el último del año en esa categoría, servirá también para determinar quiénes son los 10 jugadores con mejor ránking que se clasifican en noviembre para ese torneo de maestros.



De momento, ya están matemáticamente dentro seis: Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic.