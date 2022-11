Rafael Nadal fue eliminado matemáticamente de la Finales ATP que se celebran en Turín debido al set que el noruego Casper Ruud se agenció ante el estadounidense Taylor Fritz en el turno de noche, un resultado que asegura al español Carlos Alcaraz terminar la temporada como número uno del circuito.



Las opciones de Nadal pasaban porque el tenista estadounidense se impusiera ante Ruud por 2-0 y en la jornada de jueves continuar con las cábalas para acceder a las semifinales.



Con un contundente 6-3, Ruud acabó con dicha posibilidad y se queda a un set de clasificarse a las semis.



Alcaraz, que necesitaba que Nadal no venciese el torneo y que el griego Stefanos Tsitsipas no lo hiciera invicto -ya ha perdido ante Djokovic-, se asegura así el puesto de privilegio.



Según ha podido saber EFE de fuentes de la ATP, aunque todavía no es oficial, Alcaraz podría recibir el trofeo que le acredite en lo más alto este mismo miércoles, cuando venga a la ciudad del norte de Italia por acuerdos publicitarios con la organización de tenis profesional.