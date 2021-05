La alcaldesa de Jumilla hace un llamamiento a la calma ante los episodios de violencia

La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, acompañada por la concejala de Seguridad Ciudadana, Isabel López, y el portavoz del Gobierno local, Juan Gil, ha comparecido este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento con el objetivo de hacer un llamamiento a la calma ante los episodios de violencia de los últimos días.

Anoche un grupo de jóvenes se concentraron en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil y de la Comisaría de Policía Local en unos episodios que la alcaldesa ha calificado como "muy tristes y graves", que comenzaron el pasado fin de semana, cuando en una pelea, "un joven murió a manos de otro", explicó la primera edil, quién remarcó que "se vivieron momentos de tensión muy fuertes.; pedían justicia, pero lo hicieron empleando de nuevo la violencia”.

"Comprendo el dolor, pero el dolor no se puede transformar en venganza, porque eso ya no es justicia”, ha resaltado.

En referencia a las fuerzas de seguridad que acudieron al lugar de la pelea, la alcaldesa ha manifestado que “en esos momentos hicieron todo lo que pudieron para resolver la situación, pero aun así no fue posible evitar la muerte del joven".

"Desde el primer momento están actuando para esclarecer lo sucedido esa noche y para hacer la justicia que hay que hacer, que es lo que queremos todos. De hecho, ya están detenidos y puestos a disposición judicial cinco personas por esos hechos, de los que cuatro de ellos ya están en prisión”, agregó.

“Esa no es forma de pedir y hacer justicia", reiteraba la alcaldesa, al tiempo que hacía un llamamiento "a la calma y a la serenidad. Puedo entender la rabia, la impotencia ante un hecho tan grave como la pérdida de un ser querido, pero les aseguro que nosotros sentimos lo mismo. El sábado y anoche. Con violencia no se consigue nada que sea bueno, nada que merezca la pena”.

Juana Guardiola ha concluido pidiendo que se tranquilicen y “les aseguro que estamos trabajando desde el primer instante para actuar con justicia, así lo hacemos y así lo seguiremos haciendo, hasta donde haya que llegar. No pueden y no deben volver a ocurrir más hechos tan graves como los que llevamos en los últimos días, tienen que parar. Eso no es justicia, es violencia nada más. Y eso solo conduce a más violencia”.









Refuerzan las medidas de seguridad en Jumilla

La Delegación del Gobierno en Murcia ha reforzado el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil en Jumilla tras producirse agresiones a agentes y diversos daños materiales a raíz del asesinato el pasado sábado de un joven en esta localidad, cuyo presunto autor se encuentra actualmente en prisión preventiva, así como sus padres.

El delegado del gobierno, José Vélez, ha condenado estas agresiones calificándolas de "intolerables en un estado de derecho" y ha advertido que actuarán "con contundencia" si se vuelven a producir, para lo que impedirán que se repitan aglomeraciones de vecinos que "camuflados en la impunidad de la multitud se tomen la justicia por su mano".

Según Vélez, los agentes han actuado con rigor y profesionalidad en este suceso, "lo que ha permitido detener y poner a disposición judicial a los presuntos autores y coatores" del crimen.

"Consciente de la rabia y la impotencia que puede generar entre familiares y amigos un suceso así, condenó energicamente los altercados y agresiones a agentes que se han producido en las últimas horas", explicó Vélez en un comunicado de prensa.

Vélez se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, para coordinar con la policía local las actuaciones que permitan evitar este tipo de incidentes.