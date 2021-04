El alcalde Serrano asegura en COPE que el presupuesto del Ayuntamiento estará en junio sobre la mesa.

El alcalde socialista José Antonio Serrano ha asegurado hoy en COPE, que algunos proyectos del anterior equipo de Gobierno continuarán, especialmente aquellos que ya están en marcha. “Lo que van a cambiar -afirma Serrano- son las prioridades, ya que prestaremos especial atención a los centros sociales que a fecha de hoy necesitan, al menos, 50 trabajadores más. Se trata de poner en el centro de la política a las personas, sobre todo a aquellas que engrosan las colas de los comedores sociales”.

Para Jose Antonio Serrano, en los dos años de legislatura que restan “da tiempo a hacer cosas como apostar por la regeneración, la transparencia y el transporte”. En este sentido, ha denunciado las múltiples carencias que presenta el servicio de autobuses en las pedanías del municipio. También ha lamentado que ningún integrante del Gobierno regional se haya puesto en contacto con él en los 25 días que lleva de alcalde , “más aún cuando hay competencias que son impropias; es decir, que las presta el ayuntamiento cuando no le corresponde hacerlo”.

En cuanto al soterramiento hasta Nonduermas, el alcalde ha manifestado que es un asunto que no le preocupa, “ya que se trata de una obra que no tiene marcha atrás, que está ejecutando el Gobierno de España y que se va a concluir en su integridad”. No obstante, ha reconocido que antes hay que tramitar las correspondientes expropiaciones y que ADIF llegue a un acuerdo, “parece que inminente” con la Junta de Hacendados para el necesario desvío de las acequias en esa zona.

Sobre los terrenos liberados en superficie en la zona del ferrocarril soterrado, el alcalde ha insistido en que, a la espera de lo que decidan los arquitectos, serán “terrenos ganados para las personas, con un tráfico nulo o casi nulo y en todo caso con total prioridad para el transporte público”.

En cuanto al presupuesto municipal de este año, Serrano ha subrayado que la intención es que esté “encima de la mesa antes del verano, el próximo mes de junio. Ahora mismo estamos con un presupuesto de 2020 prorrogado y aprobado el pasado mes de diciembre. Cuando se apruebe -añade el alcalde- será cuando se vea realmente la política que quiere llevar a cabo este nuevo equipo de gobierno en coalición con Ciudadanos”.