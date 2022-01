El Alcalde de Moratalla se someterá a cuestión de confianza el viernes

El alcalde de Moratalla, Jesús Amo, se someterá el próximo viernes, 14 de enero, a la cuestión de confianza que ha planteado para desbloquear los presupuestos municipales de 2022, que ya han sido rechazados en dos ocasiones por PP y Ganar Moratalla-IU, informaron fuentes municipales.

El objetivo del alcalde, que lidera el equipo de gobierno de seis concejales socialistas, mientras la oposición está integrada por PP, con cinco ediles, y Ganar Moratalla-IU, con dos concejales, es aprobar inicialmente las cuentas municipales en caso de que la cuestión de confianza prosperara.

En el caso de que la oposición rechazara la iniciativa del alcalde, se abriría el plazo de un mes para la presentación de una moción de censura, planteando un gobierno municipal alternativo al actual y que tendría que estar conformado por PP e IU.

Si no se presentase la moción de censura o no prosperara si se registra, se aprobarán automáticamente los presupuestos para este año. En este caso, de no presentarse dicha propuesta o de ser presentada pero no prosperar, se considerarían automáticamente aprobados los presupuestos propuestos actualmente.

Esta iniciativa ha sido planteada por el alcalde ante las dos negativas anteriores a su propuesta de presupuestos municipales y tras haber sido prorrogados los presupuestos desde 2016.

Ganar Moratalla-IU se ha dirigido a la dirección del PSRM-PSOE para que medie en la crisis de gobernabilidad de ese municipio y ha anticipado que votará en contra de la cuestión de confianza