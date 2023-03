Aeropuerto de la Región de Murcia, 'Mejor Aeropuerto de Europa' de menos de dos millones de pasajeros

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha otorgado al Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) el premio al 'Mejor Aeropuerto de Europa' en la categoría de instalaciones con menos de dos millones de pasajeros, así como las distinciones 'Easiest Airport Journey in Europe' y 'Cleanest Airport in Europe'.

También han recibido diversas distinciones por parte de ACI los aeropuertos de Palma de Mallorca, Alicante-Elche Miguel Hernández, Asturias, Reus, Internacional Región de Murcia y El Hierro, según han informado fuentes de Aena en un comunicado.

Los pasajeros reconocen la calidad del AIRM por tercer año consecutivo La infraestructura murciana ha sido reconocida por ACI por tercer año consecutivo, ya que en los dos ejercicios anteriores fue premiada por disponer de las 'Mejores Medidas de Higiene' en Europa contra el coronavirus, y repite por segundo año como 'Mejor Aeropuerto de Europa' en su categoría de tráfico.

Estos galardones son "especialmente" relevantes ya que provienen de las valoraciones que realizan los pasajeros en las encuestas ASQ (Programa de Calidad del Servicio Aeroportuario, Airport Service Quality) recabadas por el gestor aeroportuario siguiendo la metodología de ACI.

TRES GALARDONES PARA MURCIA

ACI ha introducido nuevas categorías de premios en las que el Aeropuerto Internacional Región de Murcia ha destacado por sus labores de limpieza con la mención 'Cleanest Airport in Europe' y sus esfuerzos orientados a proporcionar un entorno agradable y un paso amable por todos los procesos aeroportuarios con el galardón 'Easiest Airport Journey in Europe'. Así pues, son tres los galardones que obtiene el AIRM en esta convocatoria de premios ACI.

El programa ASQ es un plan global de evaluación comparativa en la industria aeroportuaria que permite testar el servicio que se ofrece en cada aeropuerto y compararlo con las infraestructuras del resto del mundo de similar tamaño.

Estos premios se basan en los resultados de las encuestas ASQ, que se realizan dentro de este programa para medir la percepción de los pasajeros sobre la calidad del servicio a través de cuestionarios en los que valoran su experiencia en los aeropuertos en relación a aspectos como el acceso, las instalaciones, la amabilidad del personal, la seguridad y el tiempo de espera en el control de seguridad. Todos los aeropuertos participantes utilizan exactamente la misma metodología.

El director general de la sociedad concesionaria del aeropuerto, Carlos Domingo San Martín, ha destacado que los premios recibidos suponen "un reconocimiento al personal del gestor aeroportuario, que, junto con la administración autonómica y el resto de instituciones, compañías aéreas, agentes y empresas, colaboran para la mejora continua de las instalaciones y de la prestación de servicios".

"Son, además, un estímulo para profundizar en el esfuerzo para conseguir la mejor experiencia posible a los viajeros en su puerta de entrada a la Región de Murcia", ha agregado San Martín.

En cuanto al resto de aeropuertos de la red de Aena premiados por ACI, el de Palma de Mallorca ha sido distinguido como 'Mejor Aeropuerto de Europa' de entre 25 y 40 millones de pasajeros, y el de Alicante-Elche Miguel Hernández, como el mejor del continente entre 15 y 25 millones de pasajeros.

Los aeropuertos de El Hierro, Pamplona, Reus y Asturias han sido galardonados en la categoría de 'Mejor Aeropuerto de Europa' con menos de dos millones de pasajeros.

Además, el Aeropuerto de El Hierro suma el premio 'Airport with the Most Dedicated Staff in Europe'; el de Reus es reconocido como 'Easiest Airport Journey in Europe', junto con el Aeropuerto Internacional Región de Murcia, que acumula un tercer galardón como 'Cleanest Airport in Europe', mención que también obtiene Pamplona.