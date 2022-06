AEMET mantiene su aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 40 grados en toda la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su aviso amarillo de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo para este viernes, ya que las temperaturas pueden alcanzar los 39 o 40 grados.

En concreto, el aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 38 grados estará activo en el Altiplano y Noroeste desde las 14.00 a las 21.00 horas con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70%, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

El aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 39 grados estará activo en la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas desde las 14.00 a las 21.00 horas con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70%. En este caso, puntualmente se pueden alcanzar los 40 grados.

Además, hay un aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados centígrados en el Campo de Cartagena y Mazarrón desde las 14.00 a las 21.00 horas con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70%. En este caso, es más probable superar los 36 grados en el interior de la comarca.

NIVEL MUY ALTO INDICE UVI

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido durante las horas centrales de este viernes el nivel 10 --muy alto-- de índice de radiación ultravioleta (UVI) para la Región de Murcia.

Asimismo, el índice se mantendrá estable este sábado, hasta las 12.00 horas, a nivel 10, muy alto, según la previsión facilitada por la Aemet.

Cabe recordar que el índice UVI mide la intensidad de los rayos solares que llegan a la superficie terrestre en cada longitud de onda y su acción dañina sobre el hombre.

17/06/2022









NIVEL EXTREMO DE RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto para este viernes, 17 de junio, es extremo en toda la Región de Murcia, según la predicción realizada por la Agencia Estatal de Meteorología.

Por ello, la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar fuego, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

En concreto, pide no hacer fuego; no arrojar colillas ni cerillas y no dejar basura; y recuerda que si se ve humo o fuego, debe llamarse inmediatamente al '1-1-2'.