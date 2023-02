Acuerdo para desbloquear el acceso del AVE a Cartagena

El consejo de administración de Cartagena Alta Velocidad ha llegado este miércoles a un acuerdo que supone desbloquear la solución que permitirá el acceso a la ciudad tanto para el AVE como para el Corredor Mediterráneo. Todavía no hay plazos concretos ni estimación de la inversión necesaria, pendiente de un protocolo que se firmará próximamente.



La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado que el trazado acordado era “esta solución o la nada”, y ha reconocido que “se han perdido 17 años” respecto a este proyecto, ya que no varía sustancialmente al que se presentó en aquel entonces.



No obstante, Arroyo ha destacado que se trata de un proyecto “viable, realista y la que puede traer el AVE a Cartagena lo antes posible”, subrayando la importancia de que se pueda optar a fondos europeos para poder financiarlo, por lo que ha instado a las administraciones que, junto Ayuntamiento de Cartagena, están implicadas en el proyecto –el Estado a través de Adif y la Comunidad Autónoma– a “no perder nuevas oportunidades”.



Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díaz de Revenga, ha asegurado que “hoy es un gran día para Cartagena” y ha señalado que el acuerdo alcanzado en el consejo de administración de Cartagena Alta Velocidad “permite la integración” y es “la única solución viable”, al tiempo que ha comentado su complejidad técnica.



Díez de Revenga, quien ha afirmado que “cuando hay voluntad de diálogo se alcanzan acuerdos”, ha recordado que el Gobierno regional se comprometió a apoyar la solución elegida por Cartagena.



La presidenta de Adif, Maria Luisa Dominguez, ha incidido en que se trata de una “solución viable apoyada en estudios técnicos que permitirá tener una ciudad unida y bien cosida”.



Esta solución supone conservar el corredor actual, ya que el nuevo estará diseñado en paralelo, con el fin de mantener durante las obras el tráfico ferroviario de trenes de mercancías a Escombreras. Dispondrá de doble vía, en ancho estándar y mixto para servicios de viajeros y mercancías.

Además, el trazado se integrará en la ciudad, ya que entrará 750 metros soterrado, y tendrá un nuevo acceso a Torreciega, sustituyendo al viaducto actual. El nuevo vial, planteado a nivel con el terreno, precisa la modificación a lo largo de un kilómetro de la rasante del ramal ferroviario de Escombreras.



En concreto, el nuevo acceso a Torreciega contará con dos carriles, así como con franjas ajardinadas, una senda peatonal y un carril bici. El futuro acceso comportará también la remodelación de la avenida del Pintor Portela (carretera RM-F35).



Desde Adif han resaltado que el soterramiento del canal ferroviario planteado “permite y potencia también la conexión con el futuro desarrollo del Plan Parcial de El Hondón, a cota ciudad, con el resto de la trama urbana”, a lo que Arroyo ha añadido que permitirá prolongar el Paseo Alfonso XIII.



Una de las principales novedades del proyecto es el mantenimiento de la actual estación de Cartagena, un edificio que la presidenta de Adif ha calificado de “emblemático” y que se preservará debido a la importancia que tiene para la ciudad, así como por la “centralidad” de su ubicación.



El proyecto prevé ampliar la estación con una doble actuación: la ferroviaria, con tres nuevas vías que se suman a las 5 actuales, y dos nuevos andenes que se añaden a los tres existentes; y la arquitectónica, con un nuevo edificio anexo y un aparcamiento remodelado.



La nueva edificación contará con un amplio vestíbulo y grandes ventanales para captar la luz del Mediterráneo. Su diseño será discreto, con el fin de no hacer sombra a la estación actual potenciando su valor histórico.



El nuevo protocolo que recogerá el acuerdo alcalzado se firmará previsiblemente este verano, y estará suscrito por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena y Adif, y en el mismo se establecerá el marco general para el desarrollo de las actuaciones de integración del ferrocarril en la ciudad, el inicio de la redacción del anteproyecto y los proyectos básicos y constructivos.



La idea de Adif, según su presidenta, es que la redacción del proyecto se contrate en el primer trimestre de 2024.



Domínguez también se ha referido a las obras en Murcia, que ha asegurado “van muy avanzadas” ya que “se está sacando partido al hecho de haber cortado el tráfico”, por lo que se mantienen las previsiones y Barriomar podrá recuperar la circulación en febrero del próximo año. Igualmente, “van a buen ritmo” las obras a Lorca, por lo que “a día de hoy todas las obras están a pleno rendimiento”, ha concluido.