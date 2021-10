125 deportistas participan en la II edición del SUP Challenge Cabo de Palos

La playa de Levante de Cabo de Palos, en Cartagena, será escenario este fin de semana de la prueba de Stand Up Paddle SUP Challenge, incluida en la Liga FESURF Circuito Mediterráneo y puntuable para la Copa de España de SUP Race, en la que participarán 125 deportistas, en seis categorías, incluido SUP adaptado.

El director general del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, que presentó esta mañana la II edición de la competición, organizada por la Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos, subrayó “la apuesta que la Comunidad está realizando por los deportes náuticos” y explicó que “este evento se enmarca en el Plan de Fomento de Turismo Deportivo del Gobierno regional, que este año ha multiplicado por 10 su presupuesto, hasta alcanzar los 600.000 euros, para la organización de casi una treintena de pruebas de ámbito nacional e internacional”.

En este sentido, Martínez destacó la capacidad de estas competiciones para visibilizar la Región y la Costa Cálida como destino deportivo preferente, así como para atraer turistas y elevar la ocupación en temporada media, contribuyendo así a reactivar la economía y mantener muchos puestos de trabajo.