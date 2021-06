El Ayuntamiento de Murcia se suma a la campaña de sensibilización contra el maltrato a las personas mayores

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, se suma a la campaña de sensibilización desarrollada por la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) para prevenir los abusos contra las personas mayores.

Esta campaña, que Confemac ha ofrecido a los Ayuntamientos para fomentar el buen trato a la población mayor, consta de una serie de audiovisuales donde se invita a la sociedad a detectar situaciones que perjudican a las personas de edad, a su autonomía personal y a su capacidad de decisión, y que implican abuso. "Los vídeos escenifican diversas escenas que reproducen casos de maltrato con el objetivo de hacernos reflexionar y que adquiramos conciencia de esta lacra social que debemos erradicar", ha señalado la edil de Mayores, Paqui Pérez.

Circuito de mupis para concienciar a los murcianos

Asimismo, la campaña se complementa con un circuito de mupis que se instalarán desde el 14 de junio en diversas zonas del municipio que invitan también a la población a reflexionar sobre el abuso de poder y el maltrato en la vejez, con mensajes como "No se habla", "No se ve", "No se oye". En los soportes publicitarios se ofrece un teléfono de atención gratuito (900 656566) disponible las 24 horas al día los 365 días del año contra el abuso a la población mayor.

Cartelería y trípticos informativos

También se han editado carteles y dípticos informativos alertando sobre este tipo de maltrato que estarán disponibles en los centros sociales de mayores, centros de salud, zona de alcaldía de barrios y pedanías, entre otros lugares de interés. Este material, junto a los vídeos, se difundirá en las redes sociales municipales durante el mes de junio para sensibilizar a la sociedad en general y al colectivo de jóvenes en particular sobre qué tipo de conductas puede suponer abuso sobre la autonomía de las personas de edad.

Vacúnate contra el maltrato

Los anuncios que conforman la campaña inciden también en el tipo de conductas que puede suponer algún tipo de maltrato o en los factores de riesgos para padecerlos, con eslóganes de advertencia como "No pierdas el control de tu vida. Vacúnate contra el maltrato". La campaña visibiliza igualmente la necesidad de respetar las decisiones de las personas mayores y la importancia de poner en valor su experiencia y sus capacidades.

Audio









Actos Día Mundial

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El próximo martes, 15 de junio, es del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que este año, al igual que en 2020, tiene como tema central la "Protección de las personas mayores durante el COVID-19 y más allá".

Para conmemorar esta efeméride, el Ayuntamiento de Murcia celebrará en el Salón de Plenos un acto institucional donde se leerá el manifiesto para reivindicar los derechos, la seguridad y protección y la autonomía de las personas mayores, potenciar el buen trato y dignificar la vejez.

Por la tarde, a las 18:30 horas, tendrá lugar una mesa redonda, en el Salón de Actos del edificio Moneo, que presentará la edil de Mayores, en la que intervendrán Vicente Barreiro, presidente de Confemac, que inaugurará telemáticamente la mesa; José Morales, responsable del Servicio de Emergencia Social- SEMAS; Mª Felisa de Ayala, jefa de la Sección de Familia e Iniciativa Social; Gonzalo Álvarez, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional; Mª Carmen Clemente, secretaría del centro social de mayores de Gea y Truyols; Salvador Godoy, jefe de la Sección Técnica de Psicología del centro de servicios sociales Ciudad de Murcia; y José Luis Marco, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia y presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores.

Vídeo