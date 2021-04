Vecinos de la Costera Sur se manifiestan este domingo para recuperar la frecuencia horario de autobuses

Vecinos y vecinas de las pedanías de la Costera Sur se van a manifestar por la recuperación de la frecuencia horaria de los autobuses de las pedanías, así como por la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la concesionaria Lat.

Tendrá lugar este domingo y saldrá simultáneamente a las 10.00 horas de la Plaza de la Iglesia de Los Garres y de la Plaza del Charco en Santo Ángel para concluir sobre las 11.30 horas en el parque de La Rosaleda de Algezares.

La movilización vecinal ha sido convocada por la PLATAFORMA EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO, integrada por colectivos sociales del municipio y del área metropolitana entre los que hay sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la concesionaria LAT.

El motivo de la movilización no solo es un problema que tiene que ver con el derecho a la movilidad, sin el cual no es posible disfrutar de otros muchos derechos ciudadanos (el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad, al ocio), sino también con derechos laborales que no están siendo respetados. "Es, pues, un problema sociolaboral que afecta, al menos, al 61,8% de la población del municipio", subrayan.

También es una llamada de atención a la nueva corporación municipal, que va a asumir las competencias de las líneas de pedanías en diciembre, para que exponga cuanto antes su plan de movilidad municipal sostenible.

Plan sobre el que la Plataforma quiere dar a conocer su posicionamiento, pues en él están recogidas las propuestas que el movimiento ciudadano viene reclamando desde hace años.