El último pleno se cierra con cruce de reproches entre Ballesta y Serrano

El último pleno de la legislatura del Ayuntamiento de Murcia ha concluido este jueves con un cruce de reproches entre el ex alcalde, José Ballesta, y el actual regidor, José Antonio Serrano, que encabezan de nuevo las listas para las elecciones del 28 de mayo por el PP y el PSOE, respectivamente.



El pleno, que estaba previsto que fuera breve al no incluir mociones de los grupos, se ha prolongado durante unas dos horas ya que los concejales de uno y otro partido han abierto el debate sobre los créditos extraordinarios y la liquidación presupuestaria que se han aprobado.



Justo antes de dar por concluida la sesión, el ex alcalde Ballesta ha tomado la palabra para manifestar su “personal y profunda tristeza por esta institución”, en la que ha escuchado durante los dos últimos años, desde que fue desalojado de la alcaldía mediante una moción de censura en marzo 2021, diversos insultos “sin que por parte de quien tiene la obligación moral de velar por la institución haya intervenido”.



Ballesta, que no había tomado la palabra en ningún pleno ni comisión desde que dejó de ser alcalde, algo que desde la oposición le han afeado en diversas ocasiones, ha asegurado que en ciertas ocasiones “es más oportuno callarse”, pero ha advertido: “Que nadie confunda el silencio con la tibieza o la moderación con la cobardía” porque “hace falta mas determinación y coraje para callar que para hablar en determinados momentos, para no responder ante las referencias personales que con miseria moral y bajeza política se han realizado”.



Tras él, ha tomado la palabra el actual alcalde, que ha considerado que los políticos no deben tener “la piel tan fina”, ya que se han proferido insultos y rifirrafes políticos desde todos los grupos municipales.



Después, se ha dirigido directamente al ex alcalde: “Estamos en un momento en que ya empieza la campaña [electoral] y por fin se le oye a usted, después de dos años, con una falta de respeto clarísima, porque no ha aportado nada. No le voy a recordar el dinero que se cobra por los plenos. Solo habla hoy para hacerse la foto y colgarla en las redes sociales”, ha lamentado.



Además, ha defendido la labor hecha por el PSOE en los dos últimos años de la legislatura, mayor, ha asegurado, de la llevada a cabo por el PP en “una infinidad” de años de mandato, y ha subrayado el trabajo del equipo de gobierno para impulsar “una nueva Murcia, la Murcia del futuro”, adaptada “a los tiempos que vienen” en consonancia con las capitales europeas.



Minutos antes de estas intervenciones también había tomado la palabra la concejala de Podemos Clara Martínez Baeza, que se ha incorporado presencialmente a esta sesión tras varias semanas de ausencia tras haber sido madre, y que ha aprovechado la ocasión para agradecer el apoyo de quienes votaron al partido y para despedirse, puesto que deja la política para regresar a su trabajo como abogada.



También los concejales de Vox Inmaculada Ortega y José Javier Palma han protagonizado un inaudito momento cuando, en la primera de las votaciones, han tomado la palabra a la vez para votar abstención y en contra, respectivamente.



Ante la sorpresa de los presentes, han discutido sobre cuál de ellos debía ejercer la portavocía del grupo municipal en ausencia de José Ángel Antelo, que desempeña ese cargo y no ha participado en la sesión, y finalmente han votado por separado todas las cuestiones debatidas.



Parte de las intervenciones del pleno se han escuchado con dificultad, ya que a las puertas de la Casa Consistorial, en la glorieta de España, se concentraban representantes del sindicato de funcionarios públicos SIME, que han exigido con una ruidosa protesta mejoras en sus condiciones laborales.