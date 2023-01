Trabajadores de los "coloraos" exigen soluciones para evitar recorte salarial

Los trabajadores de la empresa Transportes de Murcia, que gestiona los autobuses urbanos del municipio, conocidos como “los coloraos”, se han manifestado este viernes para exigir soluciones al recorte salarial que plantea la empresa, que prevé bajar los sueldos un 42 por ciento a toda la plantilla para hacer viable el servicio.



La protesta se ha llevado a cabo a las puertas del Ayuntamiento y ha logrado el compromiso del Gobierno local y de la empresa de celebrar la próxima semana una reunión conjunta con los trabajadores, algo que estos consideran “todo un éxito”, ha explicado a EFE el presidente de su Comité de Empresa, Miguel Cano.



El representante sindical ha recordado que este encuentro a tres bandas será crucial para aclarar la actual situación de la compañía, ya que cada una de las partes ofrece a los empleados versiones diferentes.



La portavoz del Ejecutivo, Paqui Pérez, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento está al corriente de todos los pagos con la concesionaria, si bien se ha ofrecido a mediar en este conflicto para evitar esa importante merma salarial.



Cano ha recordado que Transportes de Murcia tiene presentados dos recursos contencioso-administrativos reclamando una supuesta deuda, pero ha matizado que la rebaja salarial planteada no responde a esas circunstancias, sino al hecho de que los precios marcados en el convenio, suscrito hace una década, no se corresponden con los actuales costes de producción.



Según ha indicado, la compañía está ahora al corriente de pago de las nóminas de los 98 trabajadores entre conductores y personal de talleres, administración, inspección y gerencia, pero podrá seguir afrontando los mismos si no se aumentan los ingresos para poder hacer frente a esos costes de producción crecientes.



El actual contrato está en vigor hasta el próximo diciembre y podría prorrogarse aún hasta septiembre de 2024.



Cano ha confirmado que los trabajadores volverán a manifestarse el próximo viernes, si bien, al igual que en esta ocasión, el servicio no se verá afectado y se seguirá prestando con normalidad.