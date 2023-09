Teatros y Auditorios de Murcia ofertan 12 espectáculos para 4.700 escolares de toda la Región

El Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia oferta para este curso un total de 12 espectáculos concertados para centros educativos de la Región de Murcia, algunos de ellos incluidos en el Festival Títeremurcia.

El Programa ExpresArte (Programa de Artes Escénicas para Centros Educativos del Ayuntamiento de Murcia) se desarrolla por segundo año consecutivo y, en total, podrán asistir a las representaciones que se realizarán en los espacios escénicos municipales alrededor de 4.700 niños y jóvenes, a partir de los 3 años.

El pasado curso, fueron cerca de 4.000 los estudiantes que participaron en este programa que se consolida como una apuesta estratégica que trata de situar la educación como uno de los principales motores de acción en artes escénicas en el municipio. De este modo, se continúa trabajando desde los teatros y auditorios para establecer vínculos fluidos y continuos que posibiliten el impulso de la experiencia escénica en el aula.

“Las artes escénicas son un vehículo poderoso para la acción educativa, para el fomento de la igualdad, la tolerancia y el pensamiento crítico, y, por ello, se ofrece a docentes y estudiantes un conjunto de líneas de acción que pretenden ir más allá del formato ‘exhibición’ y ofrecer una experiencia más completa y enriquecedora, donde artistas, mediadores, docentes y estudiantes sean los protagonistas. Se propone así, además de la asistencia al teatro y del posterior encuentro con las compañías, trabajar en el aula contenidos curriculares y aspectos sociales y culturales a través de las artes escénicas”, declaraba Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad.

Para esta edición, se ha realizado una importante apuesta por las compañías de la Región de Murcia y el 50% de los espectáculos programados son producciones murcianas. Asimismo, cuatro han sido programados en los espacios escénicos en colaboración con Titeremurcia, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia, y forman parte de la oferta educativa del veterano festival.

El precio de los espectáculos por alumno oscila entre los 4 y los 8 euros y los centros que estén interesados pueden solicitar más información e inscribirse en las diferentes actividades a través del correo artesescenicasmurcia@ayto-murcia.es. En el caso de las actividades de Titeremurcia, el correo de contacto es reservas@titeremurcia.com.

Espectáculos programados

La programación de ExpresArte 23/24 comenzará el 20 de octubre en el Auditorio de Guadalupe con ‘La sabiduría de los pájaros’, de Aye Cía. y Teatro Atómico (+11 años); un poético espectáculo sobre la vida y el paso del tiempo que trata también de dignificar y poner en valor la vejez y la vida.

‘TIC, TAC… POE. La noche más oscura de Edgar Allan Poe’, de La Murga Teatro (+15 años), llenará de misterio el Teatro Romea el 7 de noviembre acercando al gran autor a los jóvenes y fomentando la lectura a través de la escena.

Y otra compañía de la Región, Teatro del Limo, hablará de salud mental, del suicidio y del cuidado de las emociones en el Teatro Circo Murcia el 8 de noviembre con la historia de Emilia en ‘¡Preparados, ViVos, Ya!’ (+14 años).

La literatura será de nuevo protagonista junto al teatro con otro de los montajes, también de la Región de Murcia: ‘Miguel Hernández (si no me sacáis de aquí, me muero)’, de Cía. Gabriel Almagro y Trama Teatro (+12 años); un emotivo relato que dibuja al Miguel Hernández más íntimo, al hombre detrás del poeta, y que se representará en el Teatro Bernal el 27 de noviembre.

‘Malnacido’, de Cía. Los Menos, llevará a escena, el 13 de diciembre en el Auditorio de La Alberca (+ 14 años), la historia de Romasanta, el primer asesino en serie de la historia; una obra que habla también de marginación, maltrato y exclusión. Y ‘Momo’ (de 8 a 14 años) saltará también del libro a la escena de manos de Teatro de la Entrega para hablar de amistad, del valor del tiempo y también de la sostenibilidad. Será el 16 de enero en el Teatro Circo Murcia.

Las dos últimas propuestas, de compañías de fuera de la Región, serán ‘Vierdingo’, de Esteban Garrido (+ 14 años), que hablará a los jóvenes en el Teatro Circo Murcia el 15 de marzo del miedo, la soledad, el rechazo, el amor, los prejuicios y la aceptación. Y ‘CR#SH’, de Cía. Mea Culpa, que abordará la salud mental, la autoestima y la búsqueda de la felicidad y que se representará de nuevo en el Teatro Circo Murcia el 12 de abril.

A estos espectáculos se unirán las siguientes propuestas de teatro de títeres, de sombras o de objetos, incluidas en el Festival Titeremurcia: ‘La casa por el tejado’, de Cía. Corral de García, en el Auditorio de Beniaján (de 6 a 12 años); ‘Mermelhada’, de Cía. El Retablo, en el Teatro Bernal de El Palmar (+ 3 años); ‘La fábula de la raposa’, de Cía. Titiriteros de Binéfar, en Algezares (+ 4 años), y ‘Amalia y las sombras de la luna’, de Animamundi Teatre, en el Auditorio de Cabezo de Torres (+ 4 años).