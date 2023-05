El Teatro Romea recibe esta semana a El Brujo con ‘Los dioses y Dios’

El Teatro Romea de Murcia recibe esta semana a Rafael Álvarez ‘El Brujo' con su espectáculo ‘Los dioses y Dios', una versión libre a partir de ‘Anfitrión', de Plauto. Será el viernes cuando podamos ver de nuevo al aplaudido intérprete sobre las tablas, pero un día antes, el jueves 1 de junio (20h), la programación semanal se abrirá en este teatro con James Yorkston y Nina Persson protagonizando el último concierto del ciclo ‘Música de cerca'.

Como una exquisita colaboración han definido el nuevo trabajo de James Yorkston junto a The Second Hand Orchestra: ‘The Great White Sea Eagle' (Domino Records, 2023). Un álbum especial al sumar la voz de Nina Persson, vocalista del mítico grupo sueco The Cardigans, y que refleja lo mejor del folk: letras enriquecedoras, sonido afable, cierto espíritu indomable y un proceso de creación íntimo y personal en el que juega un papel muy importante la improvisación. De la complicidad generada se extrae una buena dosis de humor en estas canciones que hablan de la vida, el dolor, la familia o la naturaleza.

En esta ocasión, James Yorkston y Nina Persson actúan como dúo en este íntimo concierto de ‘Música de cerca' en el que compartirán escenario con el público. Las entradas tienen un precio único de 10 euros y están a la venta en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas) y a través de la web www.teatroromea.es.

El viernes, 2 de junio (20h), llegará el montaje teatral ‘Los dioses y Dios', con el que El Brujo propone un recorrido sorprendente, emocionante y cómico por las mitologías a las que se aferra el ser humano cuando se asoma al abismo de lo desconocido. Al fin y al cabo, según recuerda Herminia Pascual, productora del espectáculo, los hombres llevamos toda la eternidad intentando averiguar las mismas cosas: el sentido a nuestra existencia y qué hay después. Con amor y humor, Rafael Álvarez ‘El Brujo' demostrará una vez más su dominio de las tablas con este juego que va los dioses a lo divino y que propone al público sumergirse con él en el disfrute de la búsqueda.

Partiendo de ‘Anfitrión', de Plauto, ‘Los dioses y Dios' cuenta con versión, dirección e interpretación de El Brujo. Las entradas online para este espectáculo están agotadas, quedando únicamente disponibles algunas localidades de visibilidad reducida que se pueden adquirir en taquilla.





‘The Mountain', en el TCM

El Teatro Circo Murcia acogerá por su parte esta semana, el sábado 3 de junio (20h), el montaje multidisciplinar ‘The Mountain', de Agrupación Señor Serrano. Un espectáculo que combina la primera expedición al Everest con Orson Welles sembrando el pánico en su programa de radio ‘La Guerra de los Mundos'; jugadores de bádminton jugando a baseball; una web de fake news; un dron escrutando al público; mucha nieve; pantallas móviles; imágenes fragmentadas, y Vladimir Putin disertando satisfecho sobre la confianza y la verdad. Una red de ideas, historias, imágenes, acciones y conceptos que sustentan el entramado dramatúrgico, creando conexiones inesperadas en una pieza que se presenta como una exploración sin mapa sobre el mito de la verdad.

Las entradas para ‘The Mountain' están a la venta, por 10, 12 y 15 euros, en la taquilla del TCM (abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas) y a través de www.teatrocircomurcia.es.