El Teatro Romea celebra el viernes una verbena castiza entre alienígenas

El Teatro Romea de Murcia se convertirá esta semana en la lejana pero castiza ciudad de Martid. La aplaudida compañía Ron Lalá propone, con su espectáculo ‘Villa y Marte', la reinvención del género chico en clave ronlalera: con humor, música en directo, teatro... y chotis. Desde el escenario murciano despegará la nave espacial enviada para colonizar Marte. Pero al llegar, el capitán y su androide descubrirán que el planeta ya está habitado: los vecinos de Martid están celebrando una verbena popular castiza y, para colmo, el capitán se enamora de una chulapa marciana.

‘Villa y Marte', que cuenta con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres, se representará en el Romea el viernes, 2 de diciembre, a las 20:00 horas. Y las entradas están a la venta por el precio de 15, 18 y 20 euros en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas) y en www.teatroromea.es.

Teatro, danza y música en el TCM

En el Teatro Circo Murcia, la programación semanal comenzará antes, el miércoles 30 de noviembre (20h), con el ciclo Pequeño Gran Teatro y con el montaje que dirige Ana Barceló ‘En la soledad de los campos de algodón'. La adaptación de la obra del francés Bernard-Marie Koltès se representa por segunda semana consecutiva (volverá los días 14 y 21 de diciembre) con los actores Miguel Ángel Puro y Blas Sánchez como protagonistas y planteando al espectador preguntas como: ¿Qué importancia tienen las palabras? ¿Puede una palabra pesar más que una acción? Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en taquilla (abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas) y a través de www.teatrocircomurcia.es.

La danza será protagonista el viernes, 2 de diciembre (21h), con ‘Sustratos de un baile', de Cía. LavellaDanza. Un espectáculo que se va tejiendo con los relatos de cada una de las diez mujeres que intervienen. Diez mujeres, la mayoría con una trayectoria de más de cuatro décadas en el mundo de la danza, que viajan hacia los fundamentos sustanciales que las hacen cuestionarse su actual y más contemporánea presencia. La labor de investigación de esta obra ofrece una serie de reflexiones sobre qué y cómo mostrar esa fina línea entre lo coreográfico y biográfico; abriendo puertas y cerrando otras y revisando ese sustrato que se halla en el origen de todo aprendizaje, en el comienzo de una identidad. 8, 10 y 12 euros es el precio de las localidades.

De nuevo el sábado (20h) estará dedicado a la música en el TCM y, esta semana, subirá al escenario Carlos Núñez. Se han cumplido 25 años de su primer disco, el ya clásico ‘Irmandade das estrelas' (que celebra con un nuevo álbum), pero el gaitero más internacional no descansa y regresa a Murcia con su tradicional gira de Navidad. En el Teatro Circo Murcia, Núñez volverá a demostrar que es un instrumentista excepcional (ha vendido más de un millón de discos con Sony) y el primero en llevar la gaita a templos internacionales de la música como el Carnegie Hall de Nueva York, el Boston Symphony Hall, el Royal Albert Hall de Londres, la Sydney Opera House, el Teatro Colón de Buenos Aires o la Berliner Philharmoniker. Ha publicado una docena de álbumes, ha obtenido un Premio Ondas, dos candidaturas en solitario a los Grammy Latinos y galardones en todo el mundo. Las entradas pueden adquirirse por 17, 19 y 23 euros.

Y la semana finalizará con más música, con el tributo a la gran Aretha Franklin. Dentro del festival ‘Grandes del góspel', el Teatro Circo Murcia recibirá el domingo, 4 de diciembre (19h), a The Black Heritage Choir con su espectáculo ‘Amazing Grace. A Gospel Celebration to Aretha Franklin', creado con motivo del 50 aniversario de uno de los discos más bellos del siglo XX y el más vendido de la historia del góspel. Aretha Franklin grabó ‘Amazing Grace' en el corazón negro de Los Ángeles en 1972, en la iglesia New Temple Baptist Church. Y el resultado fue conmovedor, con la magia que solo tienen los conciertos en directo.

Esta nueva producción, que presentará íntegramente las canciones del LP original ‘Amazing Grace' y otros éxitos de Aretha Franklin, la pondrá en escena The Black Heritage Choir; una selección de cantantes del prestigioso Mississippi Mass Choir que actuarán bajo la dirección musical de Jerry Calvin Smith, organista de la Farish Street Baptist Church, profesor de la Jackson State University y pianista de la gran coral del estado de Mississippi. Las entradas están también a la venta por 18, 20 y 22 euros.