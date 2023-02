El Teatro Romea se adentra en los orígenes del futbol femenino

El Teatro Romea de Murcia acoge esta semana el espectáculo musical ‘Ladies Football Club', un montaje basado en el texto de Steffano Massino que dirige Sergio Peris-Mencheta y que llega al escenario murciano con el aval de haber sido uno de los espectáculos más aplaudidos de la temporada en la cartelera madrileña.

El día 6 de abril del año 1917, durante la pausa del almuerzo, once trabajadoras de la Doyle & Walker Municiones, once ‘munitionettes' de manos amarillas, empezaban a correr detrás de un balón. Esta es la historia que narra ‘Ladies Football Club', la del nacimiento del fútbol femenino en Inglaterra, en medio de la Primera Guerra Mundial. Y lo hace a través de un amplio elenco integrado por las actrices Alicia González Rey, Nur Levi, Noemi Arribas, Irena Maquieira, Belén González, Xenia Reguant, Carla Hidalgo, Ana Rayo, Diana Palazón, Andrea Guasch y María Pascual.

‘Ladies Football Club' se representará el sábado, 18 de febrero (20h), y las entradas, que están próximas a agotarse, tienen un precio de 18, 22 y 25 euros. Están a la venta tanto en la taquilla del teatro, abierta de martes a viernes, de 9:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas, y también a través de la página web www.teatroromea.es.

‘El enterrador', en el TCM y la Cárcel Vieja

El Teatro Circo Murcia (TCM) recibe por su parte esta semana a ‘El enterrador', invitando al público a vivir de una manera especial una doble experiencia escénica sobre un episodio sobrecogedor de nuestra memoria histórica, homenajeando además a los héroes anónimos que dejaron testimonio de humanidad y dignidad en medio del horror y la barbarie de la Guerra Civil y la posguerra. Una propuesta de ficción que se basa libremente en las vivencias de diferentes personas; entre ellas, las de Leoncio Badía, conocido como "el enterrador de Paterna".

‘El enterrador' son dos espectáculos diferentes e independientes entre sí y, aunque no es imprescindible vivirlos conjuntamente, la experiencia será así más completa. El primero de ellos tendrá lugar el viernes, 17 de febrero (20h), en el TCM. Al escenario se subirá un actor que prepara su monólogo, escrito a partir de lo que su familia, nacida en el mismo pueblo que el personaje que interpreta ("el enterrador"), le contó sobre él y sobre su abuelo. Para esta obra, la principal de las dos representaciones programadas, las entradas tienen un precio de 15 euros y se pueden adquirir en taquilla (de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas) y en www.teatrocircomurcia.es.

La "cara B" de ‘El enterrador' tendrá lugar a continuación, a las 22 horas, en el exterior de la Cárcel Vieja de Murcia. Allí ha citado al público el propio enterrador y los espectadores llevarán un pequeño sobre cerrado con un número escrito delante. A la hora fijada, aparecerá y, sin mediar palabra, los llevará sigilosamente, a escondidas, hasta una fosa para contar su historia. En esta ocasión, el espectáculo es gratuito, pero será necesario retirar previamente la invitación en la taquilla del TCM. Y no será necesario haber asistido a la representación anterior en el teatro.

En el Teatro Circo Murcia también hay esta semana otros espectáculos programados que comenzarán el martes, 14 de febrero (19h), con una nueva representación a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD): ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios'. En esta ocasión, serán los estudiantes de Teatro Musical quienes suban al escenario y las invitaciones están ya agotadas.

Y el jueves, 16 de febrero (20h), la Cumbre Flamenca continuará con la Compañía Carmen y Matilde Rubio - Ballet Español de Murcia y su espectáculo ‘Penélope'. Basado en ‘La Odisea', el montaje cuenta con coreografía de Javier Latorre y música de Carlos Piñana y José Torres. Ulises rey de Ítaca, parte hacia Troya dejando atrás esposa, hijo y reino. Por venganza, los Dioses le impiden su regreso y, en el amargo tiempo de espera, su esposa, Penélope, vive una situación insostenible, siendo presionada para contraer de nuevo matrimonio y devolver al reino su esplendor. Las localidades están a la venta por 15, 18 y 20 euros.

La programación semanal finalizará en el TCM el domingo, 19 de febrero (12h), con ‘Amazing Michael', una propuesta de Rock en Familia que repasa la vida de El Rey del Pop. SacMjj, uno de los mejores ‘impersonators' de Michael Jackson en todo el mundo, se encargará de revivir, con absoluta fidelidad, las coreografías más emblemáticas del artista, recordando sobre el escenario temas como ‘Black or White', ‘Billie Jean', ‘We Are the World' o ‘Thriller'. Las entradas tienen un precio de 10, 12 y 15 euros.

Flamenco en el Bernal

El Teatro Bernal de El Palmar también se une esta semana a la celebración de la Cumbre Flamenca Murcia y recibirá el sábado, 18 de febrero (20h), al cantaor Francisco Escudero Márques ‘El Perrete'. Pese a su juventud, ‘El Perrete' es un cantaor de vivencias, ya que además de ser un estudioso del flamenco, está muy ligado al flamenco más vivencial de la mano de figuras como La Kaita, Ramón ‘El Portugués' o el guitarrista Miguel Vargas. En 2018 publicó su primer trabajo discográfico, ‘Quiso Dios', y el pasado 2022, presentó su espectáculo ‘Flamenco, de la tradición a la vanguardia' en el Teatro Real de Madrid. Las localidades se podrán adquirir, por 6 euros, en la web www.teatrobernal.com y en taquilla, el mismo día de la representación, desde dos horas antes de su inicio.

Espectáculo de calle familiar

Por último, el ciclo ‘A pie de calle' continuará esta semana con ‘Parade, el circo de los valientes', de La Maquiné. Hasta la plaza de la Universidad de Murcia llegarán el sábado, 18 de febrero (12h), el tío Pepe y el payaso Chochotte, una pareja de comediantes que montará su pequeña carpa de circo. Pero todos los artistas de la compañía han desaparecido y su única atracción es un elefantito llamado Babar que quiere ser artista, pero tiene miedo de los humanos y no quiere salir a la pista.

La Maquiné presenta un espectáculo inspirado en el mundo del circo de antaño. Una obra llena de vitalidad, humor y ternura que muestra a los más pequeños valores como el respeto y la convivencia con los animales para vivir en un mundo mejor. En él, se mezclan la plástica, la música, el clown y el teatro de objetos; una pluralidad de lenguajes que da como resultado una obra de belleza plástica, poética y sugerente.