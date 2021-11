Redistribuyen terrazas del entorno Catedral para instalar 50 mesas más

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes la redistribución del espacio ocupado con terrazas en el entorno de la Catedral de Murcia; en particular, de la Plaza del Cardenal Belluga, la Plaza de los Apóstoles, Plaza Cristo de la Salud, Puxmarina, C/ Azucaque, Plaza Fontes, C/ Escultor Nicolás Salzillo, C/ Oliver, Plaza Hernández Amores, C/ Apóstoles, Glorieta de España y Plaza Periodista Jaime Campmany.

Asimismo, establece ordenar al Servicio de Calidad Urbana el inicio de los procedimientos que legalmente correspondan para esta redistribución definitiva y publicar en el portal de la transparencia y sede electrónica del Ayuntamiento este acuerdo, así como notificarlo a los titulares de las terrazas.

En cuanto a los elementos de sombraje en el entorno catedralicio, se establecen sombrillas de color beige o similar, y su implantación deberá ir precedida del informe técnico necesario sobre su adecuación, con el número máximo de mesas y sillas y superficie máxima autorizada.

Esta orden afecta a 43 locales situados en este entorno histórico y protegido de la ciudad.

El Ayuntamiento de Murcia continua así con la puesta en marcha de un programa denominado ‘Conquista del espacio público a través de la cultura'. Para ello, establece unos criterios encaminados a lograr la implantación de un nuevo modelo cultural a través de la gestión del espacio público, considerado como elemento esencial.