Rebeca Pérez: "El alcalde socialista levanta la ciudad para hacer carriles bus sin tener autobuses"

La portavoz del Partido Popular de Murcia, Rebeca Pérez, ha lamentado este jueves que el alcalde, José Antonio Serrano, "esté levantando la ciudad desde hace dos meses para hacer carriles bus sin tener autobuses para circular por esas infraestructuras".

La portavoz del PP municipal ha explicado que "el conflicto con los conductores de los autobuses Coloraos, que el PSOE tiene la obligación de afrontar y solucionar, evidencia el caos de Serrano, que impone unas obras mientras es incapaz de asegurar que Murcia cuente con servicio de autobús".

El Grupo Popular ha recordado que las obras "socialistas" para construir carriles "han despertado el clamor de vecinos, comerciantes y asociaciones y, al mismo tiempo, tiene desatendidos a los autobuses que prestan servicio en el casco urbano".

Al respecto, Pérez ha manifestado que "el alcalde socialista pretende llenar la ciudad de carriles fantasmas, por los que no circularán autobuses si no soluciona el conflicto que tiene con los Coloraos y no pone en marcha un modelo de transporte serio y ambicioso, como el que elaboró el PP y el PSOE guardó en un cajón por sectarismo político".

Por otra parte, el PP ha anunciado que va a presentar una moción al Pleno para pedir una prórroga de los plazos de la UE para ejecutar las obras y garantizar así que se realice un proceso de participación vecinal "real y efectivo" que "permita modificar los proyectos con las aportaciones realizadas".

EL PP REITERA LA "NECESIDAD DE SUSPENDER LAS OBRAS"

En la sesión plenaria, los 'populares' también van a solicitar de forma expresa la suspensión de las obras y que el Ayuntamiento "escuche a vecinos, comerciantes y asociaciones".

El PP pide al PSOE que habilite "el mismo número de plazas de aparcamiento que va a eliminar con las obras de movilidad" y que las disponga "en la misma zona en la que se suprimen".

De igual forma, Pérez insta a los socialistas a que, en las obras ya iniciadas, "adopte cuantas medidas resulten necesarias para reducir los problemas a vecinos, comerciantes, trabajadores y visitantes, tomando en consideración las propuestas y alternativas que aporten los vecinos".