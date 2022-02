El PP propone que el Ayuntamiento asuma el 80% de los gastos de proyectos elaborados por jóvenes emprendedores

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, ha propuesto que que el Ayuntamiento asuma el 80 por ciento de los gastos de proyectos elaborados y diseñados por jóvenes emprendedores murcianos, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

En este sentido, el PP apuesta por "una convocatoria de ayudas públicas a la que puedan concurrir proyectos diseñados por menores de 35 años".

Los 'populares' apuesta por que las ideas seleccionadas por un jurado formado por técnicos y expertos relacionados con las materias de los distintos proyectos, reciban una bonificación del 80% en los gastos necesarios para la puesta en marcha de las distintas iniciativas diseñadas por los jóvenes.

Iniciativas como esta tienen "una importancia capital después de que el paro juvenil se haya disparado 8 puntos desde el inicio de la pandemia del coronavirus, situándose en el 40,4% según la última encuesta de la EPA, mientras que a comienzos del año 2020 estaba en el 32,6%" han apuntado desde el Grupo Municipal Popular.

Esta es una de las cuatro líneas estratégicas que han presentado los 'populares' de Murcia y que recoge el Plan Integral de Apoyo a los Jóvenes de Murcia elaborado por el PP y que contiene "ideas concretas para ayudar a los jóvenes murcianos".

En por esto que este proyecto se asienta sobre cuatro pilares fundamentales, han indicado "el fomento del talento joven y el desarrollo del emprendimiento, el acceso a la vivienda para menores de 35 años, la apuesta por la formación y la capacitación y el apoyo psicosocial".

Al respecto, Rebeca Pérez ha señalado que "nuestros jóvenes representan a un colectivo esencial que está padeciendo la falta de iniciativa del PSOE, que se ha mostrado incapaz de articular ni una sola medida a su favor en los últimos 11 meses".

El Plan Integral de Apoyo a los Jóvenes de Murcia elaborado por los 'populares' también recoge medidas específicas para facilitar el acceso de los menores de 35 años a la vivienda con propuestas como pactar con las entidades bancarias la cesión de parques inmobiliarios de su propiedad para que los jóvenes puedan alquilar. De igual manera, apuesta porque el Ayuntamiento fomente el desarrollo de cooperativas de viviendas para jóvenes.

El Plan del PP también recoge una línea de impulso a la formación y la capacitación con un fondo de más de 100.000 euros para ayudas en idiomas y para obtener el permiso de conducir.

Los 'populares' plantean esta medida para paliar las consecuencias generadas por la eliminación por parte del PSOE del Plan Indi (Plan de Iniciativa y Desarrollo Juvenil) puesto en marcha por el equipo de José Ballesta y que recogía una dotación de 50.000 euros para sufragar hasta 400 ayudas para la obtención de los permisos de conducción AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, y D+E.

Asimismo, el Plan Indi suprimido por los socialistas tenía otra línea de 30.000 euros para repartir hasta 500 ayudas para costear parte de los gastos derivados de la obtención de la acreditación oficial y adquisición de nivel de competencia lingüística B1 y B2 en los idiomas inglés, francés y alemán.

Dentro de otro ámbito, el PP defiende igualmente la puesta en marcha de un servicio especializado en la prevención del suicido después de que este acto se haya convertido en la principal causa de muerte no natural en los jóvenes de entre 15 y 29 años.

Los casos de jóvenes atendidos por el Servicio de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud han crecido un 25%, por lo que los populares plantean la creación de un servicio municipal para tratar esta nueva realidad.

El PP también propone la puesta en funcionamiento de una línea adicional de asesoramiento psicosocial ante el repunte registrado de casos de ansiedad y autolesiones entre los escolares murcianos.

Pérez ha explicado que "el PP propone esta batería de medidas para apoyar y respaldar a nuestros jóvenes frente a la inacción socialista, que no ha movido un dedo por este colectivo en un año crítico como consecuencia de la pandemia.

Frente a la inacción, desde el PP proponemos actuaciones concretas y medidas concisas. La falta de interés del PSOE por la juventud ha quedado patente al dejar de invertir una partida de 350.000 euros recogida en el presupuesto de 2021", ha explicado Pérez.

Por último, la edil del PP de Murcia ha incidido en que "esto es algo insólito. Nunca antes en la historia del Ayuntamiento se había dejado en el limbo una partida consignada en las cuentas para Juventud".