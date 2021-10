Presentado el cartel del Festival Lemon Pop

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado la 25 edición del Festival Lemon Pop, que se celebrará en la ciudad del 15 al 24 de octubre. Durante diez días pasarán por la capital de la Región una veintena de grupos entre los que destacan nombres consagrados en el panorama nacional como Carolina Durante, La La Love You, Triángulo de Amor Bizarro o Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

En el cartel, presentado por el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, también se hallan grupos locales y emergentes. "El Lemon mantiene su esencia como festival de música independiente, pero también se moderniza y amplía su alcance, buscando atraer a un público con ganas de sorprenderse. Es un trabajo a largo plazo que hemos iniciado ya en esta edición", ha señalado el edil de Cultura.

Cuatro escenarios y tecnología Silent Concerts

El Cuartel de Artillería y los Molinos del Río serán las dos ubicaciones en las que se repartirán los cuatro escenarios que ha dispuesto el Ayuntamiento. ‘Lemon Stage' será el espacio principal de conciertos, situado en el patio del Cuartel de Artillería. En él actuarán el 15 de octubre a las 21:00 horas: Derby Motoreta's Burrito Kachimba, La La Love You y Pieles Sebastián. El 16 de octubre, también a las 21:00 horas, será el turno para: Carolina Durante, Don Fluor y Jorge Guirao y Triángulo de Amor Bizarro.

El segundo escenario será el llamado New Lemons Stage y estará ubicado en la Carpa del Cuartel de Artillería, dando cabida, de forma exclusiva a artistas de la Región. En este espacio actuará el 20 de octubre Me & The Reptiles y Consz y el 21 de octubre, también a las 21:00 horas, Marcelo Criminal, Perdón y Firmado Carlota.

Lemon Woman Stage será el tercer escenario que albergue el Cuartel de Artillería. Este espacio rendirá homenaje a artistas femeninas durante tres días de actuaciones. El 22 de octubre a las 22:00 horas, abrirá Anni B Sweet (acústico). El 23 de octubre, a las 13:45 será el turno para Alice Wonder y a las 22:00 horas para Biuti Bambú y cerrará este ciclo Valeria Castro, el 24 de octubre a las 13:45 horas.

Por último, Los Molinos del Río será el espacio que, como ya hiciera en la pasada Feria de Murcia, albergue una apuesta por un nuevo tipo de conciertos, comprometidos con la sostenibilidad medioambiental, en los que a través del uso de auriculares se logra reducir el impacto sonoro en el entorno. Es la llamada tecnología Silent Concerts a la que sumarán el 22 de octubre, a las 20:30 horas, Cristian de Moret; el 23 de octubre, a las 12:30 Marcos Cao y a las 20:30 horas, Guadalupe Plata; y el 24 de octubre a las 12:30 horas, Roy Borland.

La apuesta por la sostenibilidad será precisamente una de las señas de identidad del Lemon Pop, ya que además de la incorporación de esta nueva modalidad de conciertos, el festival promoverá distintas acciones sostenibles como recogida selectiva de residuos, empleo de sistema de energía limpios y promoción del empleo de la bicicleta y del transporte público.









Entradas de 3 a 5 euros

Todas las entradas tendrán un precio asequible que irá de los 3 a los 5 euros. Además, habrá un abono, igualmente a precios reducidos. Los ‘tickets' se pueden adquirir desde este martes 5 de octubre en la web lemonpop.compralaentrada.com

El acceso a los recintos quedará abierto una hora antes de los conciertos y los menores podrán acceder siempre y cuando vayan acompañados de un adulto.

El Ayuntamiento, como sucedió durante la Feria de Murcia, se seguirá un estricto control y seguimiento de los aforos, cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes en cada momento.

En cuanto a los aforos, el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex ha indicado que "hemos presentado un plan de seguridad para hacer el festival según lo establecido por las autoridades. Desde ayer trabajamos para adaptarnos a la nueva normativa recientemente modificada".