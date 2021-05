PP Murcia: "El tripartito es incapaz de poner en marcha el proyecto de Movilidad que dejó hecho Ballesta"

El PP de Murcia ha criticado que el "tripartito de La Glorieta" es "incapaz de poner en marcha el proyecto de Movilidad que dejó hecho el equipo" del ex alcalde José Ballesta.

"La inacción del socialista José Antonio Serrano es cada vez más evidente: el líder del tripartito no tiene ningún tipo de interés en articular un proyecto específico de Movilidad, dando la espalda, encima, a la propuesta firme y sólida que el PP de Murcia dejó preparada en esta materia", añade esta formación.

"Desde el Partido Popular de Murcia diseñamos un proyecto de Movilidad que tenía la hoja de ruta marcada para su licitación, con todos los estudios técnicos y las soluciones jurídico administrativas contempladas, además de los recursos económicos suficientes para llevarlo a cabo", señala la portavoz del Grupo Popular de Murcia, Rebeca Pérez.

Mientras que el PP del Ayuntamiento tenía un proyecto de Movilidad "preparado y listo para presentarlo este año", antes del 3 de diciembre --fecha límite para que el Consistorio asuma las competencias de las líneas del transporte público--, el PSOE "está abocando Murcia a la deriva".

"El PP de Murcia sí tiene proyectos estratégicos para el municipio, al contrario que el tripartito de La Glorieta: aún seguimos sin saber cuáles son sus propuestas, si es que tienen alguna", apostilla Pérez.

PLAN DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL

El Partido Popular de Murcia también reivindica la continuidad del Plan de Mejora de Seguridad Vial que diseñó el equipo de Ballesta para el municipio, en el que se enmarca el proyecto de instalación de nuevos semáforos que eliminarán cinco puntos negros en La Flota, La Alberca, La Ñora y El Palmar.

La portavoz del Grupo Popular, junto a la concejal Belén López y el presidente de la Junta Municipal de La Alberca, Francisco Ayuso, ha presentado este miércoles en La Alberca las ubicaciones en las que se van a instalar los nuevos semáforos.

La implantación de sistemas de contención, como las barreras de seguridad metálicas o de hormigón, y de nuevas marcas viales y señalización en todos los puntos del municipio que sean necesarios son las principales acciones enmarcadas en este plan.

UBICACIONES CONCRETAS DE LOS NUEVOS SEMÁFOROS

El PP recuerda que la nueva regulación semafórica se localizará en la intersección de las calles José Paredes y Doctor Fleming, en La Alberca; en la confluencia de las calles Mayor y Morera, en La Ñora; en la unión de las avenidas Mercamurcia con la travesía Mercamurcia 2, en El Palmar; en el cruce de la avenida Almirante Loaysa con calle Jorge Juan, y entre la avenida Almirante Loaysa con calle Morunos, ambos en el distrito de La Flota.

Los puntos han sido seleccionados tras realizar un trabajo de análisis de la ubicación, estado y necesidad de los elementos de ordenación del tráfico de distintos viales, para determinar las posibles debilidades y establecer el grado de actuación.

La implantación de los elementos semafóricos conllevará en algunas ocasiones la modificación de la señalización horizontal y/o vertical existentes; instalar nueva señalización; ampliaciones de aceras o la creación de nuevos vados para los peatones.

Este es uno de las proyectos que dejó hechos el Partido Popular del Ayuntamiento --ha sido licitado en la Mesa de Contratación el 27 del pasado mes de abril y tiene un plazo de ejecución de cinco meses--.

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DE LOS SOCIALISTAS

"El PSOE también prometió que para marzo transferiría a los ayuntamientos una línea de ayudas dotada con 400 millones para que los consistorios contribuyeran a paliar los efectos que la pandemia del coronavirus ha provocado en el transporte público, una ayuda que aún no ha llegado y que al parecer al socialista José Antonio Serrano le da exactamente igual", ha aseverado el PP.

El Grupo Municipal Popular denuncia el "grave desprecio" al que el PSOE está sometiendo al transporte público, un sector estratégico que presta un servicio esencial para los vecinos y al que los socialistas "han conducido a una situación límite".

"EL TRIPARTITO NO TIENE PROYECTO DE CIUDAD"

A su juicio, "el tripartito de La Glorieta formado por PSOE, Ciudadanos y con el apoyo de Podemos que motivó la moción de censura no tiene proyecto de Ciudad". Y es que ya ha pasado un mes y medio desde entonces y el socialista José Antonio Serrano "aún no ha licitado ni contratado ninguna sola inversión que no sea del alcalde Ballesta".

Ha recordado que el equipo de Ballesta impulsó, desarrolló y ejecutó distintas actuaciones en materia de movilidad, entre las que destaca el desarrollo y puesta en marcha del Centro Único de Seguimientos (CEUS), el cerebro de 'Murcia Smart City', capaz de recoger en tiempo real la situación del tráfico a través de sus sensore