PP de Murcia reprocha a Cs que "ningunee" su Código Ético al mantener a Mario Gómez y exige su cese

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha acusado a Ciudadanos de "ningunear" su Código Ético "al mantener a Mario Gómez", vicealcalde y concejal de Fomento, en las filas de la formación 'naranja', y ha exigido su "cese inmediato".

Según el PP, Gómez "ha incumplido de forma reiterativa los preceptos que recoge el Código Ético de Ciudadanos", la última vez "en el Pleno de octubre", celebrado este jueves.

"Ha insultado y ha faltado al respeto, sin ningún motivo, al equipo del Partido Popular, que se encontraba en la bancada del salón de Plenos mientras se debatían los Presupuestos Municipales, llamándoles caraduras, sinvergüenzas, banda criminal e, incluso, atacando directamente al edil Felipe Coello, catalogándolo como 'doctor vacunas'", ha indicado.

A este respecto, ha precisado que el Código Ético de Cs señala que, en la relación con las autoridades de los cargos electos y orgánicos, "los representantes de Ciudadanos tienen la responsabilidad de presentar razonadamente sus propuestas, siendo sensibles a las interpelaciones que ponga en entredicho una determinada acción política".

El texto continúa: "Deben orientarse al diálogo, guiándose por el respeto y el cuidado en el uso del lenguaje, sin que la discrepancia ideológica pueda suponer un menoscabo de respeto en la persona".

Desde las filas 'populares' han insistido en que Gómez ha vulnerado estos principios "de forma flagrante", al recurrir a "los ataques personales, la descalificación y las salidas de tono en sus intervenciones públicas".

"No es la primera vez que lo hace, también hemos asistido a espectáculos tan lamentables como en la reunión del grupo de trabajo de soporte social, creado con motivo de la pandemia; Mario Gómez se refirió a sus compañeros de gobierno con la siguiente frase: 'Si te gusta bien, y si no, te la envainas', faltando al respeto de todos los asistentes", han agregado.

En este contexto, el PP ha instado a la dirección de Ciudadanos a que "no pase por alto esta actitud bochornosa de su concejal y que tome cartas en el asunto", porque "los murcianos no se merecen que esta persona los represente y deshonre el buen nombre del Ayuntamiento de Murcia".

URGE A SERRANO A QUE ACTÚE

"Exigimos más seriedad, más lealtad y más gestión", ha remarcado Rebeca Pérez, portavoz del Grupo Municipal Popular, quien ha asegurado que el edil de Cs debe ser "deslegitimado" también por el alcalde, José Antonio Serrano, a quien le ha reprochado que no haya mostrado "ninguna intención, ni ilusión, en trabajar por y para los murcianos".

Para Pérez, Serrano "debe de entender que su puesto es defender el interés de los murcianos y no preocuparse solo por los de su partido. O no sabe, o no quiere, o esta forma de actuar responde a una estrategia conjunta con Mario Gómez".

Y es que, según el Grupo Municipal Popular, "el señor Gómez ha violado hasta 18 principios que vienen recogidos en el reglamento interno de su partido, con actitudes que deben ser constitutivas de expulsión y que ha sostenido durante años".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como "ejemplo flagrante", la representante del PP ha destacado que el edil de Cs "todavía no haya explicado cómo logró una plaza pública del Servicio Murciano de Salud (SMS), tras darse de baja en la Seguridad Social durante cuatro días, generando un grave perjuicio a otros aspirantes de la bolsa de trabajo".

Al respecto, ha insistido en que Gómez "debe aclarar por qué le fueron reconocidos 30 puntos adicionales en la bolsa de trabajo que el SMS convocó para la adjudicación de una plaza de ingeniero técnico en el Área de Salud V de Yecla".

"El Código Ético de Ciudadanos recoge que 'quedará apartado cualquier representante que falsifique o engañe en relación a su curriculum o cualificación profesional', falta que puede haber cometido Mario Gómez. En este caso Mario Gómez antepuso sus intereses personales a los públicos. Se dio de baja en la Seguridad Social como si no fuera concejal del Ayuntamiento de Murcia, ocupó su plaza de funcionario, pidió la situación de Servicios Especiales y cuatro días después se dio de alta de nuevo, siendo patente un conflicto de intereses personales, obstaculizando el cumplimiento de sus deberes y sus responsabilidades, actitud que reprueba el Código Ético de Ciudadanos", han reprochado desde el PP, que también ha hecho referencia a que "un alto funcionario del Ayuntamiento de Murcia ha denunciado a Mario Gómez por acoso laboral".