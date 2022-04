Murcia participa en un proyecto europeo que analizará el impacto de la Covid en comunidades locales y juventud

La Junta de Gobierno ha aprobado la participación del Ayuntamiento de Murcia en el proyecto RE-ACT, como coordinador del mismo y con la colaboración de los Ayuntamientos de distintas ciudades europeas; y aceptar la subvención concedida por la Comisión Europea de 147.860 euros, a repartir entre los distintos ayuntamientos participantes, de los que 29.364 euros corresponden al Ayuntamiento de Murcia.

Así, Murcia coordinará el proyecto europeo ‘Reflexiones on Local Resilience and Reactions to COVID-19 impact on Youth' (Re-Act), que analizará el impacto del COVID y sus consecuencias para las comunidades locales y su impacto en las generaciones más jóvenes. Este proyecto forma parte del programa ‘Citizens, Equality, Rights and Values Programme' (CERV) y en él también participan las ciudades de Sibenik (Croacia), Kekava (Letonia), Turín (Italia), Athienou (Chipre), Offenbach (Alemania), Ámsterdam (Holanda), y Suceava (Rumanía).

En concreto, este proyecto pretende reflexionar sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la vida y el funcionamiento de las comunidades locales, así como en las formas que toma la participación ciudadana en la crisis COVID-19. Asimismo, tiene como objetivo permitir que los jóvenes contribuyan a la definición del papel de los ayuntamientos en la recuperación tras la pandemia fomentando la participación y el aprendizaje de las experiencias internacionales