PP de Murcia: "Los escolares comienzan el curso conviviendo con obras del Ayuntamiento"

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha advertido que los colegios del municipio "siguen con las obras pendientes del Ayuntamiento a una semana del inicio del curso escolar" y ha advertido que los alumnos comenzarán las clases "conviviendo" con esa situación.

Así lo ha denunciado la concejala del PP, Belén López, quien ha acudido al CEIP San Félix de Zarandona, que es uno de los afectados por la "parálisis" del PSOE, ya que "anunció obras de mejora en este colegio para el verano y no van a estar listas para el comienzo del curso académico 2022-2023", según el PP.

"Este retraso en el desarrollo de los trabajos en los colegios, generado por culpa de la incapacidad del PSOE, va a provocar que los alumnos vuelvan a las aulas con las obras sin terminar, lo que causará molestias y riesgos para los escolares y el profesorado", según informaron fuentes 'populares' en un comunicado.

La concejala ha recordado que el protocolo dicta que los últimos días de agosto se deberían dedicar a labores de limpieza en los centros, una vez concluidas las obras, para preparar adecuadamente la llegada de los alumnos por el inicio del curso, "pero el caos socialista ha provocado que esto sea imposible".

"Lo cierto es que la falta de planificación y el caos de los socialistas ha provocado que las obras en los centros no empezaran hasta este mes de agosto, por lo que, en el mejor de los casos, concluirán a mediados de septiembre, con el nuevo curso ya en marcha, porque la duración de los trabajos previstos oscila entre los 45 y los 60 días", según las mismas fuentes.

López ha lamentado que, por segundo año consecutivo, el inicio del curso en el municipio de Murcia "va a venir marcado por las obras pendientes en los colegios por culpa del poco interés del PSOE".

"Solo funcionan a base de titulares que luego no cumplen, como es en el caso de los colegios del Esparragal, Puente Tocinos o Barriomar no van a tener sus comedores como prometieron", ha señalado. Además, ha advertido que los alumnos de estos centros "no podrán optar a las becas de comedor, una decisión que política que perjudica a muchas familias y escolares".

"El PSOE ha vuelto a repetir los mismos errores del verano pasado, cuando dejó sin ejecutar obras en 11 colegios, unos trabajos que todavía están pendientes", ha añadido el PP.

En concreto, el PP explica que las obras anunciadas por el PSOE para este verano incluyen a una decena de colegios de Beniaján (CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta), Torreagüera (CEIP Ángel Zapata), Barrio del Progreso (CEIP José Moreno), El Esparragal (CEIP Nuestra Señora de Los Ángeles), Barriomar, Guadalupe (CEIP Virgen de Guadalupe), Sangonera la Verde (CEIP Antonio Delgado Dorrego), Zarandona (CEIP San Félix) y Santa María de Gracia (CEIP Santa María de Gracia).

EL PP PRESENTÓ UNA MOCIÓN EN JUNIO PARA "EVITAR EL PROBLEMA"

El Grupo Popular ha recordado que ya advirtió del "riesgo" de que este verano también "quedaran pendientes las obras en los colegios". Lo hizo en la sesión del mes de junio del Pleno Municipal, cuando instó al PSOE a que "articulara los mecanismos jurídicos y administrativos que resultaran necesarios para asegurar la ejecución y finalización para el inicio del próximo curso de todas las obras anunciadas para este verano".

El PP exige igualmente que las obras que quedaron pendientes del año pasado en 11 centros "se ejecuten en este periodo estival y que los socialistas garanticen su finalización de cara al inicio del curso escolar 2022-2023".

