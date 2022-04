Murcia lidera el proyecto europeo RE-ACT para analizar junto a los jóvenes el impacto del Covid

Los jóvenes de Murcia se implicarán de manera activa en la evaluación y análisis sobre el impacto de la pandemia provocada por el COVID en este estrato social en el municipio, además de participar en el diseño de politicas locales que respondan al impacto sufrido por la COVID, especialmente en lo referido a la salud mental.

La concejala de Juventud, Teresa Franco, acompañada por la concejala de Sanidad, Esther Nevado, ha presentado esta mañana el proyecto RE-ACT, que lidera el municipio de Murcia y en el que también participan las ciudades de Sibenik (Croacia), Kekava (Letonia), Turín (Italia), Athienou (Chipre), Offenbach (Alemania), Ámsterdam (Holanda), y Suceava (Rumanía). En la puesta en marcha de este proyecto también ha participado la Concejalía de Programas Europeos, liderada por Juan Fernando Hernández.

En este innovador proyecto se contará por primera vez con los jóvenes para evaluar de manera pormenorizada cómo ha afectado la pandemia provocada por el COVID entre la juventud, así como para diseñar políticas locales que den respuesta y ayuden a formarse junto con empleados públicos. En concreto, se ha creado una red local de colaboradores, que está formada por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN RM), la Oficina de Proyección Social de la UMU, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), y la asociación Adilescentes.

Así, Murcia coordinará el proyecto europeo ‘Reflexions on Local Resilience and Reactions to COVID-19 impact on Youth' (Re-Act), que analizará el impacto del COVID y sus consecuencias para las comunidades locales y su impacto en las generaciones más jóvenes. Este proyecto forma parte del programa ‘Citizens, Equality, Rights and Values Programme' (CERV). La Comisión Europea financia este proyecto con 147.860 euros.

La salud mental como preocupación de los jóvenes

Teresa Franco ha explicado que "los jóvenes sienten que su voz no es escuchada y sitúan a los derechos de las y los jóvenes como

su segunda gran preocupación. Así lo refleja el informe que ha lanzado CANAE entre jóvenes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, un informe que sitúa a la salud mental como el principal interés y preocupación de las y los estudiantes. La crisis sanitaria ha transformado la vida de los estudiantes y su forma de relacionarse, tanto fuera como dentro del centro educativo, el cual en muchos casos era su principal espacio de socialización".

Así, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), a la que pertenece FEMAE, organización implicada en el proyecto, revela que el 72% de los estudiantes considera ésta como su mayor preocupación, solo por delante de los derechos de las y los estudiantes (63,5%) y los exámenes y métodos de evaluación (56%). Achacan estas cifras a la falta de medidas específicas para combatir el efecto del aislamiento social y los meses de cuarentena, pues, tras medio curso dando clase desde casa y el sistema de semipresencialidad implantado desde septiembre, los protocolos de lucha contra el COVID-19 no incluyen refuerzos en la plantilla de orientación.

Aumentan las tasas de suicidio

Por su parte, Esther Nevado ha señalado que "las tasas de suicidio en jóvenes vinculadas a la pandemia de COVID han aumentado, y se ha disparado el número de menores con ideas suicidas o intentos de suicidio. Las consultas de adolescentes a los servicios de salud mental del Servicio Murciano de Salud (SMS) se han incrementado más de un 25 por ciento, unos datos que se reafirman en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría Infantojuvenil en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde en la actualidad hay lista de espera para atender a los menores que precisan de estos servicios. En esta unidad, el número de pacientes atendidos por tentativa suicida se ha multiplicado por cinco desde la llegada de la covid. Según los últimos datos registrados, en 2019 hubo tres menores y en 2020 se llegaron a contar 16"

Cabe señalar que en el informe de EAPN publicado en junio de 2021 se dice que en Murcia las familias con menores experimentan una reducción de ingresos del 54,7% y que aumenta hasta el 67% cuando el hogar está en riesgo de exclusión social.

La Confederación Española de Salud Mental destaca, en este sentido, que las generaciones más jóvenes son probablemente las más afectadas psicológicamente por la fase de socialización que está en juego y desarrollo de la personalidad.

El Informe sobre Salud Mental en Niños y Adolescentes advierte de que la era del COVID-19 potencia la prevalencia de ansiedad y depresión en este rango de edad en comparación con los adultos. En este sentido, un informe realizado por la Universidad de Murcia sobre las condiciones de vida de los estudiantes (mayo 2020-mayo 2021) perfila al joven medio. En la actualidad y tras la crisis del COVID-19, un 13,7% se plantea abandonar sus estudios universitarios por su situación sociosanitaria.

Análisis profundo y búsqueda de soluciones

Juan Fernando Hernández explica, por último, que "RE-ACT encaja perfectamente con el alcance de la convocatoria, en particular sobre la ‘Reflexión sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en las comunidades locales: para reflexionar sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la vida interior y el funcionamiento de las comunidades locales, así como sobre las formas que toma la participación ciudadana bajo la crisis del COVID-19'. El presente proyecto propone un análisis profundo y la búsqueda de soluciones innovadoras en relación con la salud a nivel local y, más particularmente, con respecto a la población joven y su bienestar mental".