El PP de Murcia critica al Gobierno local por pedir fondos europeos para hacer un censo de gatos callejeros

El Grupo Municipal Popular ha criticado que el equipo de Gobierno local haya solicitado fondos europeos para realizar un censo de gatos callejeros. Desde el PP de Murcia van a presentar una moción a Pleno de este mes una moción a favor de más transparencia municipal y la participación en la gestión municipal de los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea.

Al Grupo Municipal Popular le resulta llamativa la solicitud tramitada por la coalición de izquierdas para realizar un censo de gatos callejeros en un contexto de pandemia y crisis socio sanitaria en el municipio, donde se deberían priorizar actuaciones destinadas a la reactivación económica y social.

La solicitud para demandar los fondos europeos 'Next Generation' se aprobó en Junta de Gobierno, y los socialistas han decidido destinar esas ayudas a contar gatos.

En este sentido, la concejal del Grupo Popular, Mercedes Bernabé, ha presentado una propuesta para favorecer la participación ciudadana con la creación de una mesa de trabajo en la que se estudien, analicen y debatan los proyectos objeto de presentación a fondos europeos 'Next Generation'.

Además, el PP también ha abogado por una selección consensuada de los proyectos a presentar a fondos europeos y su publicación inmediata, tanto del proyecto como de su resolución.

Al respecto, Bernabé ha explicado que "la Junta de Gobierno debe hacer públicas todas y cada una de las convocatorias de fondos Next Generation a las que el Ayuntamiento ha concurrido hasta la fecha, así como de la resolución de las mismas".

El PP de Murcia ha lamentado la opacidad y la ausencia absoluta de participación ciudadana en el proceso de solicitud de fondos europeos Next Generation por parte del Ayuntamiento de Murcia.

"No queda ninguna duda que los vecinos no son partícipes de este proceso ante su máximo desconocimiento de la concurrencia de fondos Next Generation, máxime cuando se trata de un conjunto de actuaciones que van a incidir, en caso de su obtención, de manera directa en nuestro municipio y que, supuestamente, están destinados a la reactivación social y económica de la sociedad murciana" ha remarcado Mercedes Bernabé.

Desde las filas 'populares' han asegurado que el PSOE también ha tirado a la basura por mero sectarismo político fondos europeos para financiar proyectos por valor de 1,2 millones de euros para financiar proyectos de movilidad eléctrica.

De igual manera, la coalición de izquierdas tampoco ha sido capaz de obtener ni un céntimo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de sostenibilidad turística.

"Con esto, los socialistas continúan demostrando su falta de criterio. No tienen un proyecto que impulse a Murcia hacia el futuro", ha denunciado la concejal Mercedes Bernabé.

El gobierno de Sánchez ya ha rechazado 70.000 millones de euros de estos fondos Durante el período 2021-2023, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, permite la movilización del 50% de los recursos con los que cuenta España a través del instrumento Next Generation.

De los 140.000 millones de euros que la Comisión Europea concedió a España, el gobierno de Sánchez decidió tan sólo la ejecución de algo más de 71.000 millones de euros, que son los fondos que no hay que devolver.

El hecho de que España haya rechazado 70.000 millones de euros de estos fondos en forma de crédito evidencia la pérdida de una oportunidad de destinar fondos europeos a más proyectos de gran interés para la sociedad y que, ante la falta de recursos, se van a quedar sin ejecutar.

Además, cabe destacar que España recibió finalmente en 2021 fondos Next Generation en torno a los 19.000 millones de euros, es decir, unos 5.000 millones menos de lo previsto por el gobierno de Sánchez en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

La discrecionalidad y el reparto a dedo de estos fondos europeos representan un auténtico escándalo, consecuencia todo ello de la ausencia de una agencia independiente que asegurara un reparto objetivo de estos fondos, propuesta presentada por el Partido Popular y rechazada por el Partido Socialista y Unidas Podemos junto con sus socios de presupuestos.

