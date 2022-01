Murcia coordinará un proyecto europeo sobre el impacto de la Covid-19 en la juventud

El Ayuntamiento de Murcia va a coordinar el proyecto europeo ‘Reflexions on Local Resilience and Reactions to COVID-19 impact on Youth' (Re-Act), que analizará el impacto del COVID y sus consecuencias para las comunidades locales y su impacto en las generaciones más jóvenes. Este proyecto será financiado con 150.000 euros y forma parte del programa ‘Citizens, Equality, Rights and Values Programme' (CERV) y en él también participan las ciudades de Sibenik (Croacia), Kekava (Letonia), Turín (Italia), Athenion (Chipre), Helsinki (Finlandia), y Ámsterdam (Holanda).

En concreto, este proyecto pretende reflexionar sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la vida y el funcionamiento de las comunidades locales, así como en las formas que toma la participación ciudadana en la crisis COVID-19. Asimismo, tiene como objetivo permitir que los jóvenes contribuyan a la definición del papel de los ayuntamientos en la recuperación tras la pandemia fomentando la participación y el aprendizaje de las experiencias internacionales.

La concejala de Juventud, Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Teresa Franco, ha explicado que "el proyecto ha sido el resultado de un trabajo conjunto entre los servicios de Programas Europeos de la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Salud. Nuestro objetivo es reflexionar sobre los principales impactos que la pandemia ha tenido a nivel local en la vida de la ciudad y en particular para las generaciones más jóvenes, especialmente en términos de bienestar y salud mental".

Por su parte, Esther Nevado, concejala de Salud y Transformación Digital, ha señalado que "el proyecto se propone abordar los problemas que han surgido y que pueden servirnos para aportar soluciones en el futuro de Europa, así como debatir entre ciudades y ciudadanos, crear un conjunto de soluciones definidas para la ciudadanía, provocar la mejora peer-to-peer y establecer estrategias locales en línea con las políticas y valores de la UE".

Los objetivos específicos de RE-ACT son:

- Reflexionar sobre las consecuencias del COVID a nivel local para la población más joven.

- Incrementar la confianza en el gobierno local y en la UE.

- Mejorar la participación de los ciudadanos más jóvenes.

- Extender el impacto del proyecto y el establecimiento de una relación duradera para los gobiernos locales.

Este proyecto sigue las directrices del Ayuntamiento de Murcia, para desarrollar acciones en temas de Salud y Juventud, teniendo en cuenta los datos extraidos de la investigación del Observatorio de la Juventud de España, sobre impacto del COVID en los jóvenes.